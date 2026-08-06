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Divlje pčele

Evo koje je sve ljetne komade Sanja Vejnović ponijela na odmor iz snova u Italiju

Naša glumačka diva Sanja Vejnović nastavlja uživati u čarobnoj talijanskoj pokrajini Apuliji, a osim očaravajućih lokacija, njezini pratitelji s velikim zanimanjem prate i svako njezino modno izdanje

RTL.hr
06.08.2026 08:00

Sanja Vejnović je još jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih Hrvatica, pokazavši kako spakirati savršenu ljetnu garderobu koja spaja vrhunski stil, eleganciju i udobnost potrebnu za cjelodnevno istraživanje talijanskih uličica.

Smaragdno izdanje uz morsku obalu

Za opuštenu šetnju uz obalu u Polignano a Mareu, Sanja je odabrala lepršavu smaragdno-zelenu haljinu-košulju s rukavima ukrašenim delikatnim volanima. Ovaj kroj nepogrešiv je ljetni izbor jer pruža potpunu slobodu pokreta, a djeluje iznimno profinjeno. Cjelokupni stajling nadopunila je velikom kožnom tote torbom u bezvremenskoj nijansi devine dlake, što se pokazalo kao iznimno praktičan i moderan izbor za nositi sve ljetne potrepštine.

Sanja Vejnović, Divlje pčele
Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Upečatljivi kombinezoni za obilazak tradicijskih kućica

Tijekom obilaska kulturno-povijesnih znamenitosti i čuvenih kamenih kućica trulli u Alberobellu, glumica se odlučila za kombinezone ležernog kroja koji su se pokazali kao savršena zamjena za klasične haljine. Jedan od modela istaknuo se zanimljivim geometrijskim uzorkom u kombinaciji plavih i smeđih tonova, dok je drugi zablistao u upečatljivim crveno-bijelim retro motivima.

Kombinezoni širokih nogavica iznimno su efektni na fotografijama, a ujedno nude i maksimalnu udobnost za hodanje po kamenim ulicama.

Sanja Vejnović, Divlje pčele
Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Crno-bijela lanena klasika za 'Bijeli grad'

Tijekom posjeta bajkovitom Ostuniju, poznatom i kao "Bijeli grad", Sanja je zaigrala na kartu provjerene minimalističke elegancije. Za šetnju je odabrala lepršavu crnu košulju s podvrnutim rukavima i bijele lanene hlače širokog kroja. Ova crno-bijela kombinacija izrađena od prirodnih materijala idealan je izbor za ljetne vrućine, a djeluje nenametljivo, iznimno chic i uvijek moderno.

Sanja Vejnović, Divlje pčele
Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Modni dodaci i vjerni suputnik koji osvajaju na prvi pogled

Svako od ovih izdanja glumica je pametno zaokružila pažljivo odabranim modnim dodacima. Njezin nezaobilazni zaštitni znak bio je klasični slamnati šešir sa širim obodom i crnom trakom, koji joj je služio kao elegantna zaštita od sunca. Slobodne ruke osigurala je praktičnom crnom crossbody torbicom, dok su udobne kožne natikače u smeđim tonovima bile pun pogodak za cjelodnevno istraživanje talijanskih gradova.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Cijeli look zaokružila je tamnim sunčanim naočalama s dozom retro glamura. Dakako, najslađe društvo i najšarmantniji dodatak na svakoj fotografiji bio je njezin prelijepi dalmatiner koji ju je strpljivo pratio u svakom koraku.

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