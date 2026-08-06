Evo koje je sve ljetne komade Sanja Vejnović ponijela na odmor iz snova u Italiju

Sanja Vejnović je još jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih Hrvatica, pokazavši kako spakirati savršenu ljetnu garderobu koja spaja vrhunski stil, eleganciju i udobnost potrebnu za cjelodnevno istraživanje talijanskih uličica.

Za opuštenu šetnju uz obalu u Polignano a Mareu, Sanja je odabrala lepršavu smaragdno-zelenu haljinu-košulju s rukavima ukrašenim delikatnim volanima. Ovaj kroj nepogrešiv je ljetni izbor jer pruža potpunu slobodu pokreta, a djeluje iznimno profinjeno. Cjelokupni stajling nadopunila je velikom kožnom tote torbom u bezvremenskoj nijansi devine dlake, što se pokazalo kao iznimno praktičan i moderan izbor za nositi sve ljetne potrepštine.

Tijekom obilaska kulturno-povijesnih znamenitosti i čuvenih kamenih kućica trulli u Alberobellu, glumica se odlučila za kombinezone ležernog kroja koji su se pokazali kao savršena zamjena za klasične haljine. Jedan od modela istaknuo se zanimljivim geometrijskim uzorkom u kombinaciji plavih i smeđih tonova, dok je drugi zablistao u upečatljivim crveno-bijelim retro motivima.

Kombinezoni širokih nogavica iznimno su efektni na fotografijama, a ujedno nude i maksimalnu udobnost za hodanje po kamenim ulicama.