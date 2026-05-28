Evo što je najmlađa Runje svjedočila o svojoj sestri Katarini

Na klupu za svjedoke sjela je njezina mlađa sestra Zora, čije je emotivno i potresno svjedočenje bacilo potpuno novo svjetlo na događaje koji su prethodili tragičnom jutru

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Suđenje je ušlo u napetu fazu kada je obrana pozvala Zoru Runje kao ključnog svjedoka. Vidno potresena, ali odlučna, Zora je započela svoje svjedočenje opisujući dan kada se njezina sestra Katarina vratila iz polja, neposredno nakon vjenčanja. Na izravno pitanje odvjetnika je li primijetila nešto neobično na sestri, Zora je potvrdila ono o čemu se dosad samo nagađalo.

Masnica na licu i brak bez imalo ljubavi

"Jesam. Imala je masnicu na licu, kao od udarca", rekla je Zora tiho, ali dovoljno glasno da njezine riječi odjeknu sudnicom. Dodala je kako joj je Katarina povjerila da ju je Petar udario tijekom svađe oko miraza. Zora je bez oklijevanja ustvrdila da između njezine sestre i pokojnog Petra nije bilo ljubavi. Na pitanje je li to bio brak iz koristi, jasno je odgovorila: "Jest, isto kao i za njega."

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijateljstvo s Josipom i sukobi s braćom Vukas

Tužiteljstvo je u svom ispitivanju pokušalo Zoru navesti da potvrdi teoriju o uroti između Katarine i pokojnog Josipa Vukasa. Međutim, Zora je odlučno branila i sestru i uspomenu na tragično preminulog prijatelja. Opisala ga je kao dobrog i posebnog mladića, koji je bio drugačiji od ostalih u mjestu. "Joso je bio svoj", naglasila je, opisujući blizak i prijateljski odnos koji su sve tri sestre Runje imale s njim. "Kata ga je voljela, i sve smo ga voljele", rekla je, suprotstavljajući se tezi da bi ga njezina sestra mogla nagovoriti na zločin.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL