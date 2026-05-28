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Divlje pčele

Evo tko je sve svjedočio za Katarinu i što su otkrili o njoj: 'Da mu nije dala zemlju, strpao bi je u nju!'

Dok tužiteljstvo gradi slučaj na temelju pohlepe i predumišljaja, prvi dani suđenja donijeli su neočekivani preokret. Svjedočenja Katarininih sumještana, ljudi koji je poznaju cijeli život, bacila su novo svjetlo na slučaj, oslikavajući pokojnog Vukasa kao nasilnika, a brak kao dogovor sklopljen iz nužde

RTL.hr
28.05.2026 08:00

Prvi je pred sud stao Stipan, dugogodišnji poznanik obitelji Runje, koji je za Katarinu imao samo riječi hvale. Opisao ju je kao "junačko čeljade", poštenu i radišnu ženu koja je nakon rane smrti majke preuzela brigu o mlađim sestrama i imanju. Njegovo svjedočanstvo razotkrilo je pozadinu braka s Petrom Vukasom, tvrdeći da nije sklopljen iz ljubavi, već iz očaja.

"Kad je njezin otac Andrija umra, svi su navalili na nju kao lešinari da im proda tu zemlju", izjavio je Stipan, izravno optuživši obitelj Vukas, posebice Antu, da su slali "svoje barabe" kako bi prijetili Katarini. Prema njegovim riječima, Petar je zatražio njezinu ruku, očekujući spornu zemlju kao miraz. Katarina je, kako tvrdi, pristala na taj "sporazum" kako bi zaštitila sestre i sačuvala očevinu. "Ona je žena od svoje riječi, naravno da bi ispoštovala dogovor", zaključio je Stipan, sugerirajući da je nešto drugo moralo poći po zlu.

Stipan, Divlje pčele
Stipan, Divlje pčele FOTO: RTL

Šokantni detalji iz kavane: 'Petar Vukas bio je nasilnik'

Napetost u sudnici dodatno je porasla tijekom svjedočenja Željka, poznatijeg kao Brico, sadašnjeg načelnika i vlasnika lokalne kavane. Na pitanje obrane da opiše pokojnog Vukasa, Željko je, uz ogradu da o mrtvima treba govoriti sve najbolje, iznio šokantne detalje. "Najbolje što vam ja mogu reći o Petru Vukasu je da je bija nagao i grub čovik", rekao je bez oklijevanja.

Svoje tvrdnje potkrijepio je jezivim primjerom. Ispričao je kako je Petar jednom prilikom udario Mirka Bevandu balotom u glavu jer je mislio da je ovaj napravio korak više u igri. "Morali smo ga petorica odvući od njega. Čovik je jedva spasio živu glavu i dan-danas ima ožiljak", svjedočio je Brico. Naglasio je kako to nije bio izoliran incident te da je cijelo mjesto znalo za Vukasovu nasilnu narav. Na pitanje vjeruje li Katarininoj tvrdnji da ju je Petar napao, Brico je odgovorio: "Vjerujem joj sto posto. Ona nije zaslužila takvog muža."

Željko (Brico), Divlje pčele
Željko (Brico), Divlje pčele FOTO: RTL

Izrečena smrtonosna prijetnja

Ipak, najdramatičniji trenutak dana dogodio se tijekom svjedočenja Karmele, bivše djevojke Petrovog brata Marka. Tužitelj ju je pokušao diskreditirati, tvrdeći da svjedoči iz mržnje i želje za osvetom prema obitelji Vukas. Međutim, nakon što je sudac odbacio prigovor kao neutemeljen, Karmela je iznijela podatak koji bi mogao u potpunosti promijeniti tijek suđenja.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ispričala je kako joj se Marko Vukas povjerio neposredno prije Petrovog i Katarininog vjenčanja. "Rekao mi je kako je Petar rekao da, ako mu Kate ne da zemlju koju mu je obećala za miraz, da će je svojim rukama strpati u tu istu zemlju", izjavila je Karmela, ostavivši sudnicu u potpunom šoku. Njezine riječi, koje govore o izravnoj prijetnji smrću, snažno podupiru tezu obrane o nužnoj samoobrani.

Karmela, Divlje pčele
Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Svjedočenja iz Vrila unijela su potpuni nemir u strategiju tužiteljstva. Slika hladnokrvne ubojice polako blijedi, a zamjenjuje je portret žene stjerane u kut, suočene s prijetnjama i nasiljem. Hoće li ove riječi biti dovoljne da uvjere sud, ostaje za vidjeti u nastavku suđenja koje cijelo mjesto prati bez daha.

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