U vrtlogu teških obiteljskih tajni, zabranjenih ljubavi i napetih sukoba u seriji 'Divlje pčele', postoje trenuci koji gledateljima donose prijeko potreban predah i osmijeh na lice. Za to su ponajviše zaslužni omiljeni rođaci Željko Budimir, poznatiji kao mjesni brico, i Veljko Budimir

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Dok se ostatak sela bori s intrigama, istragama i slomljenim srcima, Željko i Veljko u svaku scenu unose dozu vedrine, životnog humora i opuštenosti. Njihova međusobna dinamika, spontani komentari i svakodnevne brige funkcioniraju kao svojevrsno olakšanje od dramskog naboja koji dominira radnjom. Brico Željko, kroz čiju radnju prolaze sve najvažnije vijesti i tračevi u mjestu, te Veljko, koji mu savršeno parira svojom energijom i pogledom na svijet, postali su likovi kojima se gledatelji iskreno vesele čim se pojave u kadru. Upravo zbog te prirodnosti i šarma publika ih doživljava kao najzabavniji i najsimpatičniji tandem u Vrilu.

icon-expand icon-close icon-close Željko i Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

Najpoželjniji neženje pod povećalom don Jere

Iako uživaju u svom momačkom statusu i slobodi, njihov način života nije prošao nezapaženo kod onih koji paze na red i običaje u mjestu. U protekloj epizodi svećenik don Jere odlučio ih je otvoreno opomenuti, podsjetivši ih da im godine prolaze, a da još uvijek nisu pronašli žene niti zasnovali obitelj i dobili djecu. Njegova primjedba izazvala je simpatične reakcije i ponovno stavila u prvi plan njihov status najpoželjnijih neženja u selu. I dok don Jere smatra da je krajnje vrijeme da se skrase i preuzmu obiteljske obveze, Željko i Veljko i dalje na svoj prepoznatljiv način balansiraju između očekivanja sredine i vlastitog ritma života.

icon-expand Željko i Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako su rođaci Budimir postali prave ikone

Ono što Željka i Veljka čini toliko posebnima jest činjenica da nisu opterećeni velikim spletkama ni borbom za moć. Njihov humor proizlazi iz svakodnevnih situacija, malih nadmudrivanja i iskrene rođačke povezanosti, zbog čega su se nametnuli kao osvježenje bez kojeg je teško zamisliti atmosferu Vrila. Ostaje za vidjeti hoće li ih don Jerine riječi napokon potaknuti da ozbiljnije razmisle o ženidbi i obitelji ili će omiljeni rođaci još neko vrijeme ponosno nositi titulu najpoželjnijih neženja u mjestu.

icon-expand don Jere, Željko, Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL