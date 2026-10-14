Filip joj nudi zajednički život, a Marino ostvarenje snova! Koga će Zora odabrati?

Filipova primamljiva ponuda
Filip je jasno dao do znanja da želi Zoru u svom životu i spreman je preuzeti brigu o njoj. Ponudio joj je ključeve svog stana i priliku da jednom zauvijek pobjegne od prošlosti. Uvjeren je da ona zaslužuje puno bolje od trenutačne situacije i okruženja u kojem se nalazi.
Iako Zora smatra da se sve odvija prebrzo i teško joj je osloniti se na nekoga koga je tek upoznala, Filip ne želi gubiti vrijeme. Dao joj je ultimatum i odlučio je čekati do sutra u podne u parku iza hotela. Njegova poruka bila je jasna, a sada je na njoj da odluči želi li prihvatiti sigurnost koju joj on nudi.
Marinov očajnički potez
Baš kad se činilo da je odluka pala, Marino stupa na scenu s cvijećem, isprikom i nevjerojatnim obećanjima. Priznaje da je godinama obećavao pomoć oko njezine karijere, zbog čega je morala pjevati pred nezainteresiranom publikom. "Bio sam budala, žao mi je", priznao je iskreno, tvrdeći da joj je konačno dogovorio audiciju kod poznatog glazbenog producenta Škare.
Zora je, sasvim opravdano, sumnjičava prema njegovim tvrdnjama jer zna da Škara radi isključivo s poznatim imenima. Marino je uvjerava da je satima čekao pred studijem i na kraju smekšao producenta pokazavši mu njezinu sliku. "Ljubavi moja, kunem ti se svim što mi je sveto, čovjek nas čeka, ne lažem ti", pravdao se Marino u pokušaju da zadobije njezino povjerenje.
Njihov odnos prepun je trzavica, a Zora mu zamjera ponašanje u prošlosti i to što ju je gledao s drugim muškarcima. Unatoč njegovim emotivnim isprikama, ostaje veliko pitanje hoće li mu ona dati još jednu šansu.
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