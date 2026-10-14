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Divlje pčele

Filip joj nudi zajednički život, a Marino ostvarenje snova! Koga će Zora odabrati?

Zora se našla pred teškom životnom odlukom dok pakira kofere za odlazak. Filipova primamljiva ponuda za zajednički život zvuči kao savršen izlaz iz njezinih dosadašnjih problema, no situacija se iznenada komplicira. Marino se ne predaje tako lako i donosi vijesti koje bi mogle promijeniti sve njezine planove

RTL
14.10.2026 21:15

Filipova primamljiva ponuda

Filip je jasno dao do znanja da želi Zoru u svom životu i spreman je preuzeti brigu o njoj. Ponudio joj je ključeve svog stana i priliku da jednom zauvijek pobjegne od prošlosti. Uvjeren je da ona zaslužuje puno bolje od trenutačne situacije i okruženja u kojem se nalazi.

Iako Zora smatra da se sve odvija prebrzo i teško joj je osloniti se na nekoga koga je tek upoznala, Filip ne želi gubiti vrijeme. Dao joj je ultimatum i odlučio je čekati do sutra u podne u parku iza hotela. Njegova poruka bila je jasna, a sada je na njoj da odluči želi li prihvatiti sigurnost koju joj on nudi.

Marinov očajnički potez

Baš kad se činilo da je odluka pala, Marino stupa na scenu s cvijećem, isprikom i nevjerojatnim obećanjima. Priznaje da je godinama obećavao pomoć oko njezine karijere, zbog čega je morala pjevati pred nezainteresiranom publikom. "Bio sam budala, žao mi je", priznao je iskreno, tvrdeći da joj je konačno dogovorio audiciju kod poznatog glazbenog producenta Škare.

Marino, Zora, Filip
Marino, Zora, Filip FOTO: RTL

Zora je, sasvim opravdano, sumnjičava prema njegovim tvrdnjama jer zna da Škara radi isključivo s poznatim imenima. Marino je uvjerava da je satima čekao pred studijem i na kraju smekšao producenta pokazavši mu njezinu sliku. "Ljubavi moja, kunem ti se svim što mi je sveto, čovjek nas čeka, ne lažem ti", pravdao se Marino u pokušaju da zadobije njezino povjerenje.

Njihov odnos prepun je trzavica, a Zora mu zamjera ponašanje u prošlosti i to što ju je gledao s drugim muškarcima. Unatoč njegovim emotivnim isprikama, ostaje veliko pitanje hoće li mu ona dati još jednu šansu.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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