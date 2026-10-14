Filip joj nudi zajednički život, a Marino ostvarenje snova! Koga će Zora odabrati?

Zora se našla pred teškom životnom odlukom dok pakira kofere za odlazak. Filipova primamljiva ponuda za zajednički život zvuči kao savršen izlaz iz njezinih dosadašnjih problema, no situacija se iznenada komplicira. Marino se ne predaje tako lako i donosi vijesti koje bi mogle promijeniti sve njezine planove

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Filipova primamljiva ponuda

Filip je jasno dao do znanja da želi Zoru u svom životu i spreman je preuzeti brigu o njoj. Ponudio joj je ključeve svog stana i priliku da jednom zauvijek pobjegne od prošlosti. Uvjeren je da ona zaslužuje puno bolje od trenutačne situacije i okruženja u kojem se nalazi. Iako Zora smatra da se sve odvija prebrzo i teško joj je osloniti se na nekoga koga je tek upoznala, Filip ne želi gubiti vrijeme. Dao joj je ultimatum i odlučio je čekati do sutra u podne u parku iza hotela. Njegova poruka bila je jasna, a sada je na njoj da odluči želi li prihvatiti sigurnost koju joj on nudi.

Marinov očajnički potez

Baš kad se činilo da je odluka pala, Marino stupa na scenu s cvijećem, isprikom i nevjerojatnim obećanjima. Priznaje da je godinama obećavao pomoć oko njezine karijere, zbog čega je morala pjevati pred nezainteresiranom publikom. "Bio sam budala, žao mi je", priznao je iskreno, tvrdeći da joj je konačno dogovorio audiciju kod poznatog glazbenog producenta Škare.

icon-expand icon-close icon-close Marino, Zora, Filip FOTO: RTL