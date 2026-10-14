Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Filipov dolazak u Bellavistu izazvao ljubomoru! Marino usred nastupa napustio pozornicu

Iako je Zora jasno dala do znanja da ne želi posjete, Filipovo uporno pojavljivanje izazvalo je lavinu reakcija. Sve je kulminiralo prekidom Marinovog nastupa zbog kojeg su gosti ostali u šoku

RTL
14.10.2026 16:00

(Ne)očekivani gost

Filip je ponovno stigao u klub, unatoč Zorinim ranijim molbama da to ne čini. Svoju je namjeru potvrdio riječima kako mu ne pada na pamet otići te da će ostati tamo makar ga ona cijelu noć ne pogledala. Njegova prisutnost odmah je promijenila atmosferu u prostoriji, a Zora se našla u neugodnoj situaciji pokušavajući zadržati kontrolu nad večeri.

Prekinuta svirka

Prava drama uslijedila je kada je Marino, vidno pogođen Filipovim dolaskom, odlučio prekinuti svoj glazbeni nastup. Njegova ljubomora bila je toliko snažna da jednostavno više nije mogao podnijeti ostanak na pozornici.

Filip, Divlje pčele
Filip, Divlje pčele FOTO: RTL

Usred dogovorenog punog sata svirke, Marino se naglo pokupio i krenuo prema izlazu. Neno ga je u čudu upitao kamo ide, podsjećajući ga na njihov dogovor o nastupu. Marino je samo kratko odgovorio da se ne osjeća dobro i napustio klub, ostavivši Nenu i sve prisutne u potpunoj nevjerici.

Ostaje za vidjeti kako će se ovi složeni ljubavni odnosi rasplesti u danima koji dolaze. Jedno je sigurno, noći u Bellavistu rijetko prolaze bez uzbuđenja i napetosti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje marino
Divlje pčele

Nikola i Jakov strahuju od Antinog povratka na slobodu! Spremni su mu se suprotstaviti

Moglo bi te zanimati

Kate glumi da želi biti bliska s Krnetom, a iza njegovih leđa priprema opasan potez?

Marko želi zakopati ratnu sjekiru s Nikolom, no iza svega se krije tajni Antin plan

Milan odlučio prekinuti vezu s Terezom, ona ne prihvaća odluku: 'Treći put mi nećeš slomiti srce!'

Mirjana ne želi biti isključena iz Petrova života: 'Uzela sam ga iz ruku od one frculje i tebi ga dala'

Potresne scene iza zatvorskih zidova: Kate se vratila pretučena i u strahu za vlastiti život

Ante Vukas sprema veliki povratak: Promjena vlasti probudila stare ambicije

Pročitaj na Net.hr
I Zoran Kostić Cane stigao u Vinkovce: Frontmen Partibrejkersa oprostio se od Gorana Bareta
Eva Košćak o prvom albumu, glazbenom putu i suradnji s bratom: 'Glazba je uvijek bila tu'
Manekenka Kaia Gebrer prvi put viđena u javnosti nakon smrti brata
O životu Gorana Bareta emotivno je govorio svećenik: 'Tražio si smisao, ljubav, svjetlo, izlaz'
Rijetko se pojavljuje u javnosti: Sin Gorana Bareta u suzama se oprostio od oca
Prizori sa sprovoda Gorana Bareta slamaju srca, kreće tužna povorka
Šokantna epizoda 'Divljih pčela'! Kata je trudna, otkriveno zašto je Krneta toliko mrzi
Obitelj i prijatelji opraštaju se od Gorana Bareta u Vinkovcima
Nova Trumpova veleposlanica izazvala val komentara: 'Zastrašujuće! Je li ovo stvarno?'
Sprema se ludnica u Areni Zagreb: Miroslav Ilić u samo jednom danu prodao više od tisuću karata