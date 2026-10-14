Filipov dolazak u Bellavistu izazvao ljubomoru! Marino usred nastupa napustio pozornicu

Filip je ponovno stigao u klub, unatoč Zorinim ranijim molbama da to ne čini. Svoju je namjeru potvrdio riječima kako mu ne pada na pamet otići te da će ostati tamo makar ga ona cijelu noć ne pogledala. Njegova prisutnost odmah je promijenila atmosferu u prostoriji, a Zora se našla u neugodnoj situaciji pokušavajući zadržati kontrolu nad večeri.

Prava drama uslijedila je kada je Marino, vidno pogođen Filipovim dolaskom, odlučio prekinuti svoj glazbeni nastup. Njegova ljubomora bila je toliko snažna da jednostavno više nije mogao podnijeti ostanak na pozornici.

Usred dogovorenog punog sata svirke, Marino se naglo pokupio i krenuo prema izlazu. Neno ga je u čudu upitao kamo ide, podsjećajući ga na njihov dogovor o nastupu. Marino je samo kratko odgovorio da se ne osjeća dobro i napustio klub, ostavivši Nenu i sve prisutne u potpunoj nevjerici.

Ostaje za vidjeti kako će se ovi složeni ljubavni odnosi rasplesti u danima koji dolaze. Jedno je sigurno, noći u Bellavistu rijetko prolaze bez uzbuđenja i napetosti.

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