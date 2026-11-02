Filmski bijeg iz zatvora: Zatvorenice svladale Aldu i Krnetu i nestale bez traga

Franka Zovko, Kristina Sertić, Eva Parać i Katarina Runje nadmudrile su stražu i pobjegle na slobodu

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Mišji izmet kao mamac

Sve je započelo lukavim planom Katarine Runje koja je odlučila prevariti čuvara Aldu. Ona je u brašno podmetnula mišji izmet, a kada je on vidio prizor, ostao je u potpunom šoku. Aldo je u nevjerici odgovorio: "Pa ne možeš vjerovati? Ovo sve treba baciti i dobro dezinficirati." Ne sluteći što mu se zapravo sprema, odmah je pozvao Franku, Evu i Kristinu kako bi pomogle Katarini to sve očistiti.

Nož pod grlom

Kada je Aldo nespremno ušao u skladište, situacija se drastično promijenila. Eva Parać iskoristila je trenutak nepažnje, skočila i stavila mu nož pod vrat.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Žene su u tom trenu preuzele potpunu kontrolu nad situacijom i uspjele nagovoriti Katarinu da pobjegne s njima. Situacija je bila iznimno napeta i na rubu incidenta, a tada je u skladište neočekivano ušao upravitelj Lazar Krneta.

Kaos i onesvješćivanje Krnete

"Što to radite", povikao je šokirani Krneta kada je ugledao prizor. Tada je izbio potpuni kaos u kojem su zatvorenice uspjele svladati i njega. Srušile su ih obojicu i čvrsto ih vezale na pod. "Vežite ga dobro prije nego dođe sebi, ako ostaneš ovdje, ubit će te. Valjda ti je to jasno", odjekivalo je skladištem dok su zatvorenice pokušavale nagovoriti Katarinu da pobjegne s njima. U ključnom trenutku, Katarina je zgrabila obližnju konzervu i snažno udarila Krnetu u glavu, nakon čega se on odmah onesvijestio.

icon-expand Katarina Runje i Aldo, Divlje pčele FOTO: RTL