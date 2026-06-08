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Divlje pčele

Finale sezone 'Divljih pčela'! Kakvu će sudbinu doživjeti Kata, hoće li Ante konačno pasti?

Finale prve sezone obožavanih 'Divljih pčela' gledatelje očekuje od 20.15 sati na RTL-u! Cvita i Tereza otpravile su Nikolu na suđenje, a potom komentirale Terezin razvod. Zbog svoje novopečene slobode, Tereza je presretna, i ne sluti što je Čavka napravio

RTL.hr
08.06.2026 11:35

Karmela i Ivica su presretni, a uveseljavaju i Jakova. U kavani ekipa priča o suđenju godine - uskoro će doći do presude Katarini Runje. Teodora traži posao u Splitu, a Domazet je u agoniji pred kraj suđenja. Ante s obitelji dolazi na sud, a dolaze i Ivica i Jakov - uzrujani.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Prijatelj pokušava pronaći Vicu pa kuca na Feridina vrata, a potom se nalazi i s Markom i Čavkom. Suđenje je pri kraju, sudac šokira sve kontroverznom odlukom, a Mirjana odlučuje svjedočiti. Kata se zauzima za sebe i svjedoči!

Tereza, Čavka, Šušnjara, Teodora, Cvita, Ivica - njihovi izbori su teški, no najteža vijest za kraj prve sezone stigla je Anti Vukasu! Kakvu će sudbinu doživjeti Kata Runje nakon predložene smrtne kazne? Hoće li ljubav pobijediti sve? Hoće li Ante konačno pasti?

Ne propustite! Finale sezone serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

divlje pčele
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