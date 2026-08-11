FOTOGALERIJA Ljetna pauza uz najljepše fotografije iz serije 'Divlje pčele'

Dok su 'Divlje pčele' na kratkoj blagdanskoj pauzi, vrijeme je za mali predah od napetih zapleta, obiteljskih sukoba i velikih otkrića. Serija koja je posljednjih tjedana držala gledatelje prikovane uz male ekrane nakratko staje, a mi donosimo fotogaleriju koja podsjeća zašto smo se u ovu priču toliko vezali.

U galeriji izdvajamo najljepše kadrove dosadašnjeg dijela sezone, one koji su obilježili odnose među likovima, ali i one koji hvataju duh mjesta u kojem se sudbine sudaraju, a tajne nikada ne ostaju skrivene.

Blagdanska pauza donosi priliku da se prisjetimo svega što se dogodilo, ali i da na trenutak odahnemo prije novih zapleta koji tek slijede. 'Divlje pčele' uskoro se vraćaju s novim epizodama, a do tada, uživajte u fotografijama koje pričaju svoju priču.