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Divlje pčele

FOTOGALERIJA Ljetna pauza uz najljepše fotografije iz serije 'Divlje pčele'

Od snažnih pogleda i emotivnih scena do trenutaka tišine, bliskosti i ljepote dalmatinskog krajolika

RTL.hr
11.08.2026 20:00

Dok su 'Divlje pčele' na kratkoj blagdanskoj pauzi, vrijeme je za mali predah od napetih zapleta, obiteljskih sukoba i velikih otkrića. Serija koja je posljednjih tjedana držala gledatelje prikovane uz male ekrane nakratko staje, a mi donosimo fotogaleriju koja podsjeća zašto smo se u ovu priču toliko vezali.

U galeriji izdvajamo najljepše kadrove dosadašnjeg dijela sezone, one koji su obilježili odnose među likovima, ali i one koji hvataju duh mjesta u kojem se sudbine sudaraju, a tajne nikada ne ostaju skrivene.

Blagdanska pauza donosi priliku da se prisjetimo svega što se dogodilo, ali i da na trenutak odahnemo prije novih zapleta koji tek slijede. 'Divlje pčele' uskoro se vraćaju s novim epizodama, a do tada, uživajte u fotografijama koje pričaju svoju priču.

'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili unaprijed na platformi Voyo.

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