FOTOGALERIJA Sestre Runje obilježile su prvu sezonu 'Divljih pčela': Pogledajte prizore koje smo izdvojili

Katarina, Zora i Cvita Runje od prve su epizode bile u središtu najvećih tajni, ljubavi i tragedija u Vrilu. U probranom izboru fotografija prisjećamo se njihova puta kroz sezonu koja ih je zauvijek promijenila

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Prva sezona Divljih pčela teško se može zamisliti bez sestara Runje. Katarina, Zora i Cvita bile su jedan od emocionalnih stupova serije, a njihovi odnosi, strahovi, odluke i tajne pokretali su neke od najvažnijih zapleta. Od prvih epizoda bilo je jasno da svaka od njih nosi drukčiju energiju. Katarina je bila najčvršća, ona koja štiti, odlučuje i nosi teret koji često nije samo njezin. Zora je u sezonu ušla tiše, nježnije i sanjivije, ali je kroz ljubav, bol i majčinstvo prošla jedan od najemotivnijih putova. Cvita je, pak, iz djevojke koja se činila zarobljenom u tuđim odlukama izrasla u osobu koja je spremna povući poteze od kojih svi strepe.

Tri sestre, tri potpuno različita puta

Njihova priča nije bila samo obiteljska. Bila je to priča o krivnji, odanosti, šutnji i posljedicama jedne noći koja ih je povezala zauvijek. Petrova smrt postala je tajna od koje nijedna nije mogla pobjeći, a što se sezona više približavala kraju, to je bilo jasnije da će se ono što su skrivale kad-tad vratiti po svoje.

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icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

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icon-expand FOTO: RTL

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icon-expand FOTO: RTL Sestre Runje, Divlje pčele 1 / 40















































































Zora je gledateljima pokazala nježniju stranu priče. Njezina ljubav, tuga i rođenje djeteta obilježili su njezin put, a mnogi su upravo u njezinoj tišini prepoznali jednu od najdubljih emocija sezone.

Fotografije koje vraćaju na početak