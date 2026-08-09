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Divlje pčele

FOTOGALERIJA Sestre Runje obilježile su prvu sezonu 'Divljih pčela': Pogledajte prizore koje smo izdvojili

Katarina, Zora i Cvita Runje od prve su epizode bile u središtu najvećih tajni, ljubavi i tragedija u Vrilu. U probranom izboru fotografija prisjećamo se njihova puta kroz sezonu koja ih je zauvijek promijenila

RTL.hr
09.08.2026 16:00

Prva sezona Divljih pčela teško se može zamisliti bez sestara Runje. Katarina, Zora i Cvita bile su jedan od emocionalnih stupova serije, a njihovi odnosi, strahovi, odluke i tajne pokretali su neke od najvažnijih zapleta.

Od prvih epizoda bilo je jasno da svaka od njih nosi drukčiju energiju. Katarina je bila najčvršća, ona koja štiti, odlučuje i nosi teret koji često nije samo njezin. Zora je u sezonu ušla tiše, nježnije i sanjivije, ali je kroz ljubav, bol i majčinstvo prošla jedan od najemotivnijih putova. Cvita je, pak, iz djevojke koja se činila zarobljenom u tuđim odlukama izrasla u osobu koja je spremna povući poteze od kojih svi strepe.

Tri sestre, tri potpuno različita puta

Njihova priča nije bila samo obiteljska. Bila je to priča o krivnji, odanosti, šutnji i posljedicama jedne noći koja ih je povezala zauvijek. Petrova smrt postala je tajna od koje nijedna nije mogla pobjeći, a što se sezona više približavala kraju, to je bilo jasnije da će se ono što su skrivale kad-tad vratiti po svoje.

Zora je gledateljima pokazala nježniju stranu priče. Njezina ljubav, tuga i rođenje djeteta obilježili su njezin put, a mnogi su upravo u njezinoj tišini prepoznali jednu od najdubljih emocija sezone.

Fotografije koje vraćaju na početak

U našoj fotogaleriji prisjećamo se najvažnijih trenutaka sestara Runje – od njihovih prvih zajedničkih scena, preko obiteljskih lomova i ljubavnih zapleta, do trenutaka u kojima je postalo jasno da se više nijedna od njih ne može vratiti na staro.

Ovo nije samo galerija lijepih kadrova, nego podsjetnik na put triju žena koje su kroz 150 epizoda voljele, skrivale, patile, griješile i pokušavale preživjeti ono što ih je vezalo.

A ako je prva sezona nešto pokazala, onda je to da se sudbina sestara Runje još nije do kraja rasplela.

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Divlje pčele

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