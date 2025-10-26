FOTOGALERIJA Zvijezde zasjale na predstavljanju nove serije 'Divlje pčele' - pogledajte tko je sve bio!

Velika fešta, autentični ambijent i dašak 50-ih, tako je izgledala službena promocija nove RTL-ove serije 'Divlje pčele' održana na setu u zagrebačkom Jadran Filmu Brojni gosti, novinari i poznata TV i internetska lica među prvima su zakoračili u šarmantno selo Vrilo i dobili ekskluzivan uvid u ono što će gledatelje osvojiti već od 3. studenoga na RTL-u i Voyo platformi.

"Dobro došli u Vrilo!" veselo su okupljene pozdravili Marija Jerneić i Matija Kačan, a ubrzo je postalo jasno kako je pred njima prava fešta. Gosti su od trenutka ulaska u studio bili teleportirani u prošlost, na setu koji vjerno prikazuje dalmatinsko selo 1950-ih godina.

Među brojnim poznatim licima bili su: Sanja Vejnović, Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić, Antonio Agostini, Klemen Novak, Antonio Scarpa, Jolanda Tudor, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, ali i brojni uzvanici iz javnog života: Zoran Šprajc, Antonija Blaće, Marijana Batinić, Niko Čuturić i mnogi drugi.