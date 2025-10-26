Emisije
Divlje pčele

FOTOGALERIJA Zvijezde zasjale na predstavljanju nove serije 'Divlje pčele' - pogledajte tko je sve bio!

'Divlje pčele' gledatelje vode kroz tradiciju Dalmatinske zagore, tajne jedne male zajednice, borbu za nasljeđe i snagu obitelji. Uz vrhunsku produkciju i sjajnu glumačku ekipu, serija već sada izaziva veliki interes. U nastavku pogledajte fotogaleriju s eventa i večeri o kojoj će se još dugo pričati!

RTL.hr
26.10.2025 18:00

Velika fešta, autentični ambijent i dašak 50-ih, tako je izgledala službena promocija nove RTL-ove serije 'Divlje pčele' održana na setu u zagrebačkom Jadran Filmu Brojni gosti, novinari i poznata TV i internetska lica među prvima su zakoračili u šarmantno selo Vrilo i dobili ekskluzivan uvid u ono što će gledatelje osvojiti već od 3. studenoga na RTL-u i Voyo platformi.

"Dobro došli u Vrilo!" veselo su okupljene pozdravili Marija Jerneić i Matija Kačan, a ubrzo je postalo jasno kako je pred njima prava fešta. Gosti su od trenutka ulaska u studio bili teleportirani u prošlost, na setu koji vjerno prikazuje dalmatinsko selo 1950-ih godina.

Među brojnim poznatim licima bili su: Sanja Vejnović, Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić, Antonio Agostini, Klemen Novak, Antonio Scarpa, Jolanda Tudor, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, ali i brojni uzvanici iz javnog života: Zoran Šprajc, Antonija Blaće, Marijana Batinić, Niko Čuturić i mnogi drugi.

Gosti su mogli prošetati kroz cijelo Vrilo, krojačnicu, brijačnicu, gostionicu, školu i kuću imućnih Vukasa i izbliza vidjeti spektakularan set građen na 2000 kvadrata. Fotografiranje uz autentičnu rekvizitu i ekskluzivne kadrove serije upotpunili su doživljaj.

"Obožavam kad čitam scenarij i ne mogu stati! To mi je pokazatelj da će biti jako napeto i dobro", rekla je Sanja Vejnović, najavljujući seriju koja će publiku odvesti na pravo putovanje u prošlost. I mlada Ana Marija Veselčić, koja u seriji utjelovljuje Katarinu Runje, poručila je: "Ovo je jedna grandiozna priča. Bit će svega! Scenarij je detaljan, likovi puni slojeva i iznenađenja."

Zašto su 'Divlje pčele' toliko jedinstvene, gledatelji će doznati od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo!

Divlje pčele

Marijana Batinić oduševljena novom serijom 'Divlje pčele': 'Priča u seriji mi je bliska. Možda zato što sam o teškom životu dalmatinskih žena slušala od svojih baka'

Divlje pčele

Zavodnik večeri! Antonio Agostini zasvirao violinu na promociji 'Divljih pčela' - pogledajte video!

