Frankina kćer slomljena pred Katom: 'Ostavila sam je da trune, kakva sam ja to kći?'

Dok se Kata oporavlja u bolnici nakon nedavnih dramatičnih događaja, u posjet joj je stigla Aleksandra, kći njene preminule prijateljice i cimerice iz zatvora

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Neočekivan posjet u bolničkoj sobi

Dok je Kata ležala u bolničkom krevetu oporavljajući se, na vratima se pojavilo lice koje nije očekivala. Mlada djevojka sramežljivo je pristupila njenom krevetu kako bi se predstavila. "Ja sam Aleksandra. Frankina kćer. Možda me mama spominjala?", upitala je drhtavim glasom, ostavivši Katu na trenutak bez riječi. Kada je Kata potvrdila, Aleksandra je objasnila da je stigla čim je čula što se dogodilo. Ovaj dirljiv susret otvorio je stare rane, podsjetivši sve prisutne na tragičnu sudbinu njene majke Franke. Gledatelji dobro znaju kako nesretna žena nažalost nikada nije dočekala da ponovno vidi svoju kćer, iako je to tako dugo i žarko željela.

Suze i veliko žaljenje

Tijekom razgovora, Aleksandru je preplavio osjećaj krivnje zbog izgubljenog vremena i propuštenih prilika. Slomljena bolom, nije mogla zadržati jecaje dok je govorila o svojoj majci. "Ostavila sam je tamo da trune, kakva sam ja to kćer?", kroz suze joj je priznala, nesvjesna koliko je njena majka zapravo gajila ljubavi prema njoj do zadnjeg trenutka.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje i Aleksandra, Divlje pčele FOTO: RTL

Duboka bol mlade djevojke dirnula bi i najtvrđa srca, a Kata je istog trena znala što joj mora reći kako bi joj olakšala dušu.

Riječi utjehe za nesretnu kćer