Franku ubili stražari, nije doživjela slobodu koju je toliko željela

Očajnička odluka u šumi
Nakon što su četiri zatvorenice uspjele pobjeći, našle su se u nemilosrdnim uvjetima guste šume. Ozlijeđena i iscrpljena, Franka više nije mogla pratiti tempo ostalih bjegunica, zbog čega je situacija postala iznimno teška za cijelu grupu.
Shvativši da bi mogla ugroziti cijeli plan i usporiti svoje prijateljice, odlučila je ostati iza njih. Iako je isprva samo tražila predah, strah i očaj natjerali su je na najteži potez pa se odlučila dobrovoljno predati kako bi spasila svoj život.
Pucanj koji je promijenio sve
Dok je Franka izlazila iz skrovišta u nadi da će se mirno predati, situacija je iznenada eskalirala. Stražari, koji su nemilosrdno češljali teren, nisu imali milosti prema bjegunici te je uslijedio smrtonosni rasplet u kojem je izgubila život.
U isto vrijeme, Eva, Katarina i Kristina probijale su se dalje kroz mrak i hladnoću. Njihov očajnički bijeg naglo je prekinuo oštar zvuk pucnja koji je odjeknuo šumom, ostavivši ih u potpunom šoku i spoznaji da su zauvijek izgubile prijateljicu.
Neostvareni snovi o slobodi
Franka je riskirala sve kako bi pobjegla od užasa koji je proživljavala iza rešetaka, no njezin san o boljem životu brutalno je prekinut. Nažalost, nikada nije uspjela doživjeti slobodu kakvu je toliko željela i o kojoj je maštala mjesecima, a i godinama.
Ostale djevojke sada moraju nastaviti dalje s teškim teretom na srcu, svjesne da je svaki njihov idući korak doslovno pitanje života i smrti te da nemaju prostora za pogreške.
Hoće li preostale bjegunice uspjeti pronaći spas ili ih čeka ista sudbina?
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