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Divlje pčele

Franku ubili stražari, nije doživjela slobodu koju je toliko željela

Bijeg iz zatvora završio je na najgori mogući način za jednu od zatvorenica. Franka je tragično izgubila život u šumi nakon što su je sustigli stražari

RTL.hr
04.11.2026 17:00

Očajnička odluka u šumi

Nakon što su četiri zatvorenice uspjele pobjeći, našle su se u nemilosrdnim uvjetima guste šume. Ozlijeđena i iscrpljena, Franka više nije mogla pratiti tempo ostalih bjegunica, zbog čega je situacija postala iznimno teška za cijelu grupu.

Shvativši da bi mogla ugroziti cijeli plan i usporiti svoje prijateljice, odlučila je ostati iza njih. Iako je isprva samo tražila predah, strah i očaj natjerali su je na najteži potez pa se odlučila dobrovoljno predati kako bi spasila svoj život.

Pucanj koji je promijenio sve

Dok je Franka izlazila iz skrovišta u nadi da će se mirno predati, situacija je iznenada eskalirala. Stražari, koji su nemilosrdno češljali teren, nisu imali milosti prema bjegunici te je uslijedio smrtonosni rasplet u kojem je izgubila život.

Franka i Kate, Divlje pčele
Franka i Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

U isto vrijeme, Eva, Katarina i Kristina probijale su se dalje kroz mrak i hladnoću. Njihov očajnički bijeg naglo je prekinuo oštar zvuk pucnja koji je odjeknuo šumom, ostavivši ih u potpunom šoku i spoznaji da su zauvijek izgubile prijateljicu.

Neostvareni snovi o slobodi

Franka je riskirala sve kako bi pobjegla od užasa koji je proživljavala iza rešetaka, no njezin san o boljem životu brutalno je prekinut. Nažalost, nikada nije uspjela doživjeti slobodu kakvu je toliko željela i o kojoj je maštala mjesecima, a i godinama.

Kristina, Eva, Katarina i Franka, Divlje pčele
Kristina, Eva, Katarina i Franka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ostale djevojke sada moraju nastaviti dalje s teškim teretom na srcu, svjesne da je svaki njihov idući korak doslovno pitanje života i smrti te da nemaju prostora za pogreške.

Hoće li preostale bjegunice uspjeti pronaći spas ili ih čeka ista sudbina? 

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Divlje pčele

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