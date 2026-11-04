Franku ubili stražari, nije doživjela slobodu koju je toliko željela

Bijeg iz zatvora završio je na najgori mogući način za jednu od zatvorenica. Franka je tragično izgubila život u šumi nakon što su je sustigli stražari

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Očajnička odluka u šumi

Nakon što su četiri zatvorenice uspjele pobjeći, našle su se u nemilosrdnim uvjetima guste šume. Ozlijeđena i iscrpljena, Franka više nije mogla pratiti tempo ostalih bjegunica, zbog čega je situacija postala iznimno teška za cijelu grupu. Shvativši da bi mogla ugroziti cijeli plan i usporiti svoje prijateljice, odlučila je ostati iza njih. Iako je isprva samo tražila predah, strah i očaj natjerali su je na najteži potez pa se odlučila dobrovoljno predati kako bi spasila svoj život.

Pucanj koji je promijenio sve

Dok je Franka izlazila iz skrovišta u nadi da će se mirno predati, situacija je iznenada eskalirala. Stražari, koji su nemilosrdno češljali teren, nisu imali milosti prema bjegunici te je uslijedio smrtonosni rasplet u kojem je izgubila život.

icon-expand icon-close icon-close Franka i Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

U isto vrijeme, Eva, Katarina i Kristina probijale su se dalje kroz mrak i hladnoću. Njihov očajnički bijeg naglo je prekinuo oštar zvuk pucnja koji je odjeknuo šumom, ostavivši ih u potpunom šoku i spoznaji da su zauvijek izgubile prijateljicu.

Neostvareni snovi o slobodi

Franka je riskirala sve kako bi pobjegla od užasa koji je proživljavala iza rešetaka, no njezin san o boljem životu brutalno je prekinut. Nažalost, nikada nije uspjela doživjeti slobodu kakvu je toliko željela i o kojoj je maštala mjesecima, a i godinama.

icon-expand Kristina, Eva, Katarina i Franka, Divlje pčele FOTO: RTL