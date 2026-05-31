Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Frizure, brkovi i retro modni krici: Kako su kostimografi stvorili prepoznatljivi vizualni identitet 'Divljih pčela'

Od Cvitinih elegantnih haljina i Katarininih snažnih kombinacija do Tominih odijela, brkova i ratom obilježenog pogleda - 'Divlje pčele' publiku nisu osvojile samo pričom, nego i vizualnim svijetom koji odmah vraća u neko drugo vrijeme

RTL.hr
31.05.2026 20:00

Iako gledatelje 'Divljih pčela' najviše privlače tajne, ljubavne priče i obiteljske drame, veliki dio atmosfere serije krije se upravo u detaljima. Kostimi, frizure, šminka i rekviziti od samog su početka pomogli stvoriti uvjerljiv svijet Vrila, mjesto koje izgleda kao da je zaista zarobljeno u vremenu.

Mnogi likovi danas su gotovo nezamislivi bez svog prepoznatljivog izgleda.

Brkovi koji su postali zaštitni znak Vrila

Ako postoji jedan detalj koji se posebno ističe među muškim likovima, onda su to definitivno brkovi. Milan Čavka, Ante Vukas, Toma Domazet, pa čak i sporedni likovi nose prepoznatljive brkove koji savršeno odgovaraju vremenu u kojem se radnja odvija.

U današnjim serijama rijetko viđamo toliko likova s brkovima, no upravo taj detalj dodatno pojačava autentičnost Vrila i daje seriji poseban retro šarm. Neki gledatelji čak su se našalili da u Vrilu gotovo vrijedi nepisano pravilo - što si stariji i ozbiljniji muškarac, to su brkovi važniji dio identiteta.

Alan Blažević, Divlje pčele
Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: RTL
Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Frizure koje pričaju priču o likovima

Ni ženski likovi nisu ostali bez prepoznatljivih obilježja. Od Mirjanine uvijek besprijekorno uređene kose, preko nježnih valova sestara Runje pa do Terezinih romantičnih frizura, svaki detalj otkriva nešto o karakteru lika.

Posebno je zanimljivo kako se promjene u životima likova često mogu pratiti i kroz njihov izgled. Tereza je, primjerice, na početku djelovala poput djevojke iz zlatnog kaveza, dok danas njezin izgled djeluje zrelije i smirenije, baš kao i ona sama.

Mirjana i Tereza, Divlje pčele
Mirjana i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele - Jelena Perčin
Divlje pčele - Jelena Perčin FOTO: RTL

Odijela, prsluci i moda nekog drugog vremena

Muški likovi rijetko se pojavljuju u modernoj odjeći. Prsluci, košulje, sakoi i dugi kaputi postali su zaštitni znak serije, a posebno se ističu Marko, Ante, Toma i Ranko.

Vladimir Posavec Tušek i Amar Bukvić, Divlje pčele
Vladimir Posavec Tušek i Amar Bukvić, Divlje pčele FOTO: RTL
Luka Šegota
Luka Šegota FOTO: RTL

Zahvaljujući kostimima gledatelji imaju osjećaj kao da su zaista zakoračili nekoliko desetljeća u prošlost. Upravo zato mnogi ističu da su 'Divlje pčele' jedna od vizualno najprepoznatljivijih domaćih serija posljednjih godina.

divlje pčele serija divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Hoće li Teodora reći cijelu istinu o ubojstvu?

Obožavamo ga kao Veljka! Matija Kačan osvaja gledatelje u hit seriji 'Divlje pčele', a večeras nas očekuje njegov herojski pothvat

Svi na okupu! Lidija Kordić pokazala složnu ekipu 'Divljih pčela': Pogledajte tko je sve bio na lokaciji

Arija Rizvić zablistala s novom frizurom – glumica iz 'Divljih pčela' pokazala osvježeni look uoči svadbe

Mama i kći iz 'Divljih pčela' pokazale kako izgleda predah na setu: 'Snimanje - satima stajanje - odmor!'

Tereza sada zna sve! Obojica su je lagali, a istina o ljubavnici i pokušaju ubojstva je jeziva

Pročitaj na Net.hr
Kraljevska obitelj je sretna što ih ima: Ovo su jedne od najljepših kraljica i princeza svijeta
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show