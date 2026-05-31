Frizure, brkovi i retro modni krici: Kako su kostimografi stvorili prepoznatljivi vizualni identitet 'Divljih pčela'

Iako gledatelje 'Divljih pčela' najviše privlače tajne, ljubavne priče i obiteljske drame, veliki dio atmosfere serije krije se upravo u detaljima. Kostimi, frizure, šminka i rekviziti od samog su početka pomogli stvoriti uvjerljiv svijet Vrila, mjesto koje izgleda kao da je zaista zarobljeno u vremenu.
Mnogi likovi danas su gotovo nezamislivi bez svog prepoznatljivog izgleda.
Brkovi koji su postali zaštitni znak Vrila
Ako postoji jedan detalj koji se posebno ističe među muškim likovima, onda su to definitivno brkovi. Milan Čavka, Ante Vukas, Toma Domazet, pa čak i sporedni likovi nose prepoznatljive brkove koji savršeno odgovaraju vremenu u kojem se radnja odvija.
U današnjim serijama rijetko viđamo toliko likova s brkovima, no upravo taj detalj dodatno pojačava autentičnost Vrila i daje seriji poseban retro šarm. Neki gledatelji čak su se našalili da u Vrilu gotovo vrijedi nepisano pravilo - što si stariji i ozbiljniji muškarac, to su brkovi važniji dio identiteta.
Frizure koje pričaju priču o likovima
Ni ženski likovi nisu ostali bez prepoznatljivih obilježja. Od Mirjanine uvijek besprijekorno uređene kose, preko nježnih valova sestara Runje pa do Terezinih romantičnih frizura, svaki detalj otkriva nešto o karakteru lika.
Posebno je zanimljivo kako se promjene u životima likova često mogu pratiti i kroz njihov izgled. Tereza je, primjerice, na početku djelovala poput djevojke iz zlatnog kaveza, dok danas njezin izgled djeluje zrelije i smirenije, baš kao i ona sama.
Odijela, prsluci i moda nekog drugog vremena
Muški likovi rijetko se pojavljuju u modernoj odjeći. Prsluci, košulje, sakoi i dugi kaputi postali su zaštitni znak serije, a posebno se ističu Marko, Ante, Toma i Ranko.
Zahvaljujući kostimima gledatelji imaju osjećaj kao da su zaista zakoračili nekoliko desetljeća u prošlost. Upravo zato mnogi ističu da su 'Divlje pčele' jedna od vizualno najprepoznatljivijih domaćih serija posljednjih godina.