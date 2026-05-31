Frizure, brkovi i retro modni krici: Kako su kostimografi stvorili prepoznatljivi vizualni identitet 'Divljih pčela'

Iako gledatelje 'Divljih pčela' najviše privlače tajne, ljubavne priče i obiteljske drame, veliki dio atmosfere serije krije se upravo u detaljima. Kostimi, frizure, šminka i rekviziti od samog su početka pomogli stvoriti uvjerljiv svijet Vrila, mjesto koje izgleda kao da je zaista zarobljeno u vremenu.

Ako postoji jedan detalj koji se posebno ističe među muškim likovima, onda su to definitivno brkovi. Milan Čavka, Ante Vukas, Toma Domazet, pa čak i sporedni likovi nose prepoznatljive brkove koji savršeno odgovaraju vremenu u kojem se radnja odvija.

U današnjim serijama rijetko viđamo toliko likova s brkovima, no upravo taj detalj dodatno pojačava autentičnost Vrila i daje seriji poseban retro šarm. Neki gledatelji čak su se našalili da u Vrilu gotovo vrijedi nepisano pravilo - što si stariji i ozbiljniji muškarac, to su brkovi važniji dio identiteta.