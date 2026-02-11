Gatara Sadija ne odustaje od plana! Krade rupčić iz Mirjanine sobe i uvjerava je da može otkriti ubojicu

Katarina održi obećanje dano Zori u seriji 'Divlje pčele', koja prvi put nakon dugo vremena vidi malo optimizma u svojoj budućnosti i spremna je prigrliti promjenu.

U međuvremenu, Nikola se posvađa s Cvitom jer mu je sakrila novu odbijenicu njegova romana pa je njihov odnos ponovno na klimavim nogama.

Domazet finalizira svoj dogovor s Antom i sreću želi podijeliti s Katarinom. Jakov zaustavi Katarinu na trgu i pita je za njezin poljubac s Domazetom.