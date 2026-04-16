Gdje je nestala Ferida iz 'Divljih pčela'? Gledatelji primijetili da je nema, a njezina uloga krije veliku tajnu

"Već je danima ne vidim" pišu fanovi, a lik kućne pomoćnice Vukasovih mogao bi biti ključ jedne od najvećih priča

Dok se radnja serije 'Divlje pčele' sve više zahuktava, gledatelji su počeli primjećivati jedan zanimljiv detalj - nestanak lika koji je dugo bio tiha, ali važna prisutnost u kući Vukasovih. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari poput: "Gdje je Ferida? Već je danima ne vidim", a mnogi su primijetili i da više nema ni scena u kojima se pojavljuje uz obitelj.

Nije samo sporedan lik

Iako se na prvi pogled činilo da je Ferida tek kućna pomoćnica, njezina pozicija u obitelji Vukas nikada nije bila beznačajna. Riječ je o ženi koja je praktički odrasla uz njih, poznaje sve obiteljske tajne i godinama je bila prisutna u ključnim trenucima. Upravo zato njezin izostanak nije prošao nezapaženo - naprotiv, otvorio je niz pitanja među gledateljima.

icon-expand Ferida, Divlje pčele FOTO: RTL

Žena koja zna previše

Prema opisu lika, Ferida je osoba koja "zna sve obiteljske tajne" i bila je prisutna u gotovo svim važnim događajima. Upravo ta činjenica čini je potencijalno opasnom, ali i ključnom za rasplet mnogih priča. Osim toga, njezin odnos s Mirjanom već je ranije bio napet, ponajviše zbog toga što su djeca često više vjerovala Feridi nego vlastitoj majci.

Je li njezin nestanak slučajan?

Fanovi sada sve češće nagađaju da Feridin izostanak nije slučajan, već dio veće priče koja tek dolazi na površinu. Je li uklonjena jer zna previše? Ili se sprema njezin veliki povratak koji će razotkriti istinu? Jedno je sigurno, u serijama poput Divljih pčela, likovi poput Feride nikada ne nestaju bez razloga.

