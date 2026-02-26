Gdje je Toma? Sve je spremno, Katarina izgleda predivno, ali mladoženje nema

Dan koji je trebao biti najsretniji u životu Katarine Runje i Tome Domazeta pretvorio se u pravu dramu koja je potresla cijelo mjesto. Dok je prelijepa mladenka čekala pred crkvom, okružena uzvanicima i cvijećem, mladoženji se izgubio svaki trag, ostavljajući iza sebe samo šok, nevjericu i mučno pitanje: što se dogodilo Tomi?

icon-close

Sve je bilo spremno za slavlje u seriji 'Divlje pčele'. Kuća je odisala svečanom atmosferom, a miris prekrasnog cvijeća širio se zrakom. "Ajme kako je lijepo cviće", komentirali su gosti, diveći se trudu obitelji. Katarina je, odjevena u vjenčanicu, zablistala u punom sjaju. "Prelijepa si", govorili su joj dok je s osmijehom odgovarala: "Evo kako izgleda da se mogu udati". Prijatelji i obitelj su se okupljali, čestitke su pljuštale, a jedino što je nedostajalo bio je mladoženja.

icon-expand Stipan i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Posljednje pripreme i iščekivanje

Kako su minute prolazile, a Toma se nije pojavljivao, nervoza je počela rasti. Prva pitanja, izgovorena u šali, ubrzo su postala ozbiljna. "A di nam je mladoženja?", pitali su uzvanici, dok su najbliži pokušavali smiriti situaciju. "Pa oblači se još, sad će on", pravdao je kum, no njegovo kašnjenje postajalo je sve čudnije. "Kako to da nije išao s vama?", pitala je zabrinuta Katarina, no nitko nije imao pravi odgovor.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Potraga, panika i glasine

Početnu nevjericu zamijenila je panika. Ubrzo je postalo jasno da Tomin nestanak nije samo mladenačka trema. "Ajde, skoči do kuće i vidi je li tamo krenuo", čule su se užurbane naredbe. Međutim, vijesti koje su stigle samo su produbile misterij. Tomina kuća bila je otključana i prazna.

icon-expand Katarina i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

U malom mjestu vijest se proširila brzinom munje, a s njom su krenule i glasine. Dok su jedni odmah posumnjali na najgore, da je mladoženja postao žrtva otmice ili nesreće, drugi su bili skloniji vjerovati u kukavičluk. "Jadnik i kukavica, ostaviti ženu pred crkvom. To nije čovjek", oštro je komentirala jedna od gošći. Rasprava se rasplamsala, a teorije su postajale sve mračnije. "Meni vam ljudi tu nešto opako smrdi", dobacio je jedan od mještana, uvjeren da se iza svega krije veća priča.

icon-expand Vjenčanje, Divlje pčele FOTO: RTL