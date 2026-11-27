Nakon niza teških obiteljskih previranja i emotivnih lomova, Ivica donosi naglu i zastrašujuću odluku te sa sjekirom u ruci kreće na opasan put. Njegov odlazak odmah budi zabrinutost jer nitko ne zna kamo točno ide ni kakav mu je stvarni cilj.
Sa sjekirom u ruci, Ivica izgleda kao čovjek kojeg su slomili vlastiti demoni, a njegova nepredvidivost čini situaciju još težom i opasnijom za sve oko njega.
Prividi pokojnog sina Josipa
Tijekom tog mračnog puta Ivici se počinje priviđati pokojni sin Josip. Teške uspomene, bol i osjećaj krivnje isprepliću se u njegovoj glavi pa stvara živu sliku sina koji kao da hoda uz njega i suočava ga s prošlošću.
U tim mučnim vizijama Josip mu izgovara teške riječi i otvara stara pitanja koja ga progone. Ivica ulazi u žestoku raspravu s vlastitim prividom, sve više gubeći vezu sa stvarnošću dok čvrsto drži sjekiru.
Pokušaji da ga se zaustavi
Njegovo psihičko stanje nije došlo niotkuda – Rajka je već ranije pokušavala uvjeriti rastrojenog Ivicu da potraži liječničku pomoć nakon nedavnog incidenta, ali bez uspjeha. Sada, kada je otišao korak dalje i uzeo sjekiru, napetost doseže vrhunac i ostaje neizvjesno hoće li netko uspjeti spriječiti tragediju prije nego što bude prekasno.
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.