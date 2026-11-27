Dok se u njemu gomilaju tuga, krivnja i unutarnji nemir, postavlja se ključno pitanje – gdje se uputio i što je zapravo naumio?

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Nakon niza teških obiteljskih previranja i emotivnih lomova, Ivica donosi naglu i zastrašujuću odluku te sa sjekirom u ruci kreće na opasan put. Njegov odlazak odmah budi zabrinutost jer nitko ne zna kamo točno ide ni kakav mu je stvarni cilj. Sa sjekirom u ruci, Ivica izgleda kao čovjek kojeg su slomili vlastiti demoni, a njegova nepredvidivost čini situaciju još težom i opasnijom za sve oko njega.

icon-expand icon-close icon-close Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Prividi pokojnog sina Josipa

Tijekom tog mračnog puta Ivici se počinje priviđati pokojni sin Josip. Teške uspomene, bol i osjećaj krivnje isprepliću se u njegovoj glavi pa stvara živu sliku sina koji kao da hoda uz njega i suočava ga s prošlošću. U tim mučnim vizijama Josip mu izgovara teške riječi i otvara stara pitanja koja ga progone. Ivica ulazi u žestoku raspravu s vlastitim prividom, sve više gubeći vezu sa stvarnošću dok čvrsto drži sjekiru.

icon-expand Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Pokušaji da ga se zaustavi