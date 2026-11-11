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Divlje pčele

General Carević najavio pomilovati Katarinu: 'Ne vraćaš se u zatvor, ideš kući na slobodu'

General Carević posjetio je ranjenu Katarinu u bolnici i priopćio joj vijesti koje će joj zauvijek promijeniti život

RTL.hr
11.11.2026 21:30

Herojski čin

Katarina se oporavlja nakon što je ranjena tijekom spašavanja djevojke Ane i njezinog zaručnika od Eve Parać, a u bolnici ju je posjetio general Carević. "Drago mi je da si na nogama", rekao joj je na samom početku. Ona mu je u svom stilu odgovorila: "A pa ne bi se baš tila vratit u kolicima."

General joj je tada dao naslutiti što se sprema. "A što ako ti ja kažem da se ne vraćaš?", upitao je. Kate, zbunjena, odgovorila je: "Ne razumijem?" Tada je uslijedio šok: "Ne vraćaš se u zatvor, ideš kući na slobodu."

Kate ne vjeruje

Katarina Runje bila je u potpunom šoku, ne mogavši vjerovati onome što čuje. "Čekaj, kako i to mislite da idem kući?", upitala je u nevjerici.

Carević joj je detaljno objasnio situaciju. "Nije službeno, ali je na predsjednikom stolu", naglasio je. "Razgovarao sam s njim i rekao sam mu da si zaslužila dobiti drugu priliku."

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Moguće pomilovanje

Dodao je kako je sutrašnji praznik savršena prilika za dobre vijesti. "Objasnio sam mu da si našem društvu puno korisnija na slobodi nego u zatvoru, a i sutra je Dan boraca došao kao naručen", pojasnio je general. "Danas je glavni sastanak, a sutra će se podijeliti neka pomilovanja."

Katarina i dalje nije mogla doći k sebi od šoka. "Pomilovanje? Tražili ste pomilovanje za mene?", upitala je drhtavim glasom. Carević je potvrdio: "Pa jesam, ali još ništa nije službeno." Na to je ona emotivno dodala: "Pa ja nemam riječi. Eto, hvala vam. Baš vam hvala."

Zahvalnost za spašavanje

Na kraju emotivnog razgovora, general je još jednom pokazao koliko iznimno cijeni njezinu nevjerojatnu hrabrost. "Ja bi se tebi trebao zahvaljivati svakoga dana do kraja svog života", rekao joj je s puno poštovanja.

General Carević i Katarina, Divlje pčele
General Carević i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Da nisi napravila to što jesi, ne bi bilo moje Ane", zaključio je, aludirajući na njezin herojski čin spašavanja koji je pokrenuo cijeli ovaj proces.

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li pomilovanje zaista postati službeno. Zasad se čini da za Katarinu konačno dolaze bolji dani na slobodi.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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