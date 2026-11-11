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Divlje pčele

General Carević nosi Kati dobre vijesti: Pokrenuo je postupak za njezino pomilovanje!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
11.11.2026 10:27

Marko sve više razmišlja o Zori i oduči je ponovno posjetiti u Zagrebu. Rajka je uvjerena da je Stojan čovjek koji ju je silovao. Nakon što se susretnu na ulici odluči se suočiti s njim.

Kate i general
Kate i general FOTO: RTL

Katarina u bolnici doznaje da je pokrenut postupak za njezino pomilovanje iako ne vjeruje da će se to uistinu dogoditi.

Cvita i Johnny uživaju u međusobnoj pažnji. Kemija je neporeciva, a sve kulminira prvim poljupcima.

Cvita i Johnny
Cvita i Johnny FOTO: RTL

Tereza ne vjeruje u očeve riječi i zove Nevena da se ponovno susretnu. Luce sumnja da Cvita i Johnny nešto taje.

Jakov dobiva poziv da ga Kate želi hitno vidjeti.

Rajka
Rajka FOTO: RTL

'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.


divlje pčele
Divlje pčele

Neven poslao buket Terezi, a Ante i Milan pobjesnili zbog novog udvarača

Divlje pčele

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