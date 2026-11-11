General Carević nosi Kati dobre vijesti: Pokrenuo je postupak za njezino pomilovanje!

Marko sve više razmišlja o Zori i oduči je ponovno posjetiti u Zagrebu. Rajka je uvjerena da je Stojan čovjek koji ju je silovao. Nakon što se susretnu na ulici odluči se suočiti s njim.

Katarina u bolnici doznaje da je pokrenut postupak za njezino pomilovanje iako ne vjeruje da će se to uistinu dogoditi.

Cvita i Johnny uživaju u međusobnoj pažnji. Kemija je neporeciva, a sve kulminira prvim poljupcima.