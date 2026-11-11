General Carević nosi Kati dobre vijesti: Pokrenuo je postupak za njezino pomilovanje!

Marko sve više razmišlja o Zori i oduči je ponovno posjetiti u Zagrebu. Rajka je uvjerena da je Stojan čovjek koji ju je silovao. Nakon što se susretnu na ulici odluči se suočiti s njim.
Katarina u bolnici doznaje da je pokrenut postupak za njezino pomilovanje iako ne vjeruje da će se to uistinu dogoditi.
Cvita i Johnny uživaju u međusobnoj pažnji. Kemija je neporeciva, a sve kulminira prvim poljupcima.
Tereza ne vjeruje u očeve riječi i zove Nevena da se ponovno susretnu. Luce sumnja da Cvita i Johnny nešto taje.
Jakov dobiva poziv da ga Kate želi hitno vidjeti.
'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.