General Carević posjetio Katarinu u bolnici: Saznao stravične detalje o zatvoru

Nakon što je ranjena završila u splitskoj bolnici, Katarinu je posjetio general Carević. Došao joj je osobno zahvaliti jer je spasila život njegovoj kćeri, a uslijedio je razgovor koji ga je potpuno šokirao

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Zahvala za spašeni život

General Carević stigao je u bolnicu s jednim ciljem – zahvaliti Katarini na njezinoj nesebičnoj hrabrosti. Iako je situacija bila napeta zbog njezina nedavnog bijega, za koji se saznala cijela istina, on je odmah jasno dao do znanja da nije došao službeno. "Ovdje sam kao Anin otac i htio sam ti se zahvaliti što si spasila život moje kćeri i njenom zaručniku", poručio joj je zahvalni general. Priznao je da njezino herojsko djelo nikada neće zaboraviti te joj je otvoreno ponudio svoju pomoć u teškoj situaciji u kojoj se našla.

icon-expand icon-close icon-close General Carević i kćer, Divlje pčele FOTO: RTL

Upozorenje o opasnoj Evi Parać

Nakon što joj je ponudio pomoć, Katarina je iskoristila priliku da ga upozori na stvarnu opasnost. Odmah ga je upitala zna li za Evu Parać, naglasivši kako je ona iznimno opasna žena koja je svakako trebala ostati u zatvoru. Zatim mu je objasnila i prave razloge svog bijega. Katarina mu je otkrila da nije pobjegla iz obijesti, već zato što žene više nisu mogle "minut dulje ostati u tom paklu", aludirajući na zlostavljanje koje su trpile.

Šokantno saznanje i obećanje

"Kako misliš u tom paklu?", upitao ju je šokirani Carević, vidno zatečen njezinim riječima. Katarina ga je tada zamolila da, ako joj stvarno želi pomoći, provjeri u kakvim su nehumanim uvjetima žene tamo živjele pod strogom rukom upravitelja.

icon-expand General stigao u posjet FOTO: RTL