General Carević posjetio Katarinu u bolnici: Saznao stravične detalje o zatvoru

Zahvala za spašeni život
General Carević stigao je u bolnicu s jednim ciljem – zahvaliti Katarini na njezinoj nesebičnoj hrabrosti. Iako je situacija bila napeta zbog njezina nedavnog bijega, za koji se saznala cijela istina, on je odmah jasno dao do znanja da nije došao službeno.
"Ovdje sam kao Anin otac i htio sam ti se zahvaliti što si spasila život moje kćeri i njenom zaručniku", poručio joj je zahvalni general.
Priznao je da njezino herojsko djelo nikada neće zaboraviti te joj je otvoreno ponudio svoju pomoć u teškoj situaciji u kojoj se našla.
Upozorenje o opasnoj Evi Parać
Nakon što joj je ponudio pomoć, Katarina je iskoristila priliku da ga upozori na stvarnu opasnost. Odmah ga je upitala zna li za Evu Parać, naglasivši kako je ona iznimno opasna žena koja je svakako trebala ostati u zatvoru.
Zatim mu je objasnila i prave razloge svog bijega. Katarina mu je otkrila da nije pobjegla iz obijesti, već zato što žene više nisu mogle "minut dulje ostati u tom paklu", aludirajući na zlostavljanje koje su trpile.
Šokantno saznanje i obećanje
"Kako misliš u tom paklu?", upitao ju je šokirani Carević, vidno zatečen njezinim riječima. Katarina ga je tada zamolila da, ako joj stvarno želi pomoći, provjeri u kakvim su nehumanim uvjetima žene tamo živjele pod strogom rukom upravitelja.
Slušajući njezine teške riječi, Carević joj je čvrsto obećao da će joj pomoći i sve pomno saslušati. "Sad se moraš oporaviti, a čim ti bude malo bolje, ja ti obećavam da ćemo razgovarati o svemu u najsitnije detalje", ohrabrio ju je general.
Sada kada moćni general ima informacije o mučenju iza rešetaka, ostaje za vidjeti može li Carević napraviti nešto zloglasnom Krneti i hoće li naposljetku uspjeti pomilovati Katu. Njezina sudbina sada bi mogla biti u njegovim rukama.
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