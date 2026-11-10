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Divlje pčele

General Carević saznao: 'Godinama te silovao, a onda ti još dao napraviti pobačaj'

Katu je u bolnici ponovno posjetio general Carević. Njegova saznanja o strahotama koje je proživjela u zatvoru izazvala su pravu dramu i izmaknula kontroli

RTL.hr
10.11.2026 17:00

Šokantno priznanje u bolnici

General Carević došao je u splitsku bolnicu zahvaliti Katarini na spašavanju njegove kćeri, no razgovor je ubrzo poprimio mračan ton. General je odlučio dublje istražiti što se zapravo dogodilo i otkrio jezivu istinu o zlostavljanju koje je provodio upravitelj Lazar Krneta.

"Godinama te silovao, a onda ti još dao napraviti pobačaj", rekao je Carević, jasno dajući do znanja da zna za najmračnije tajne koje je Kate pokušala sakriti. Obećao joj je da će svi odgovorni platiti za ono što su učinili, a pogotovo upravitelj Krneta koji joj je uništio život.

Katina burna reakcija

Umjesto olakšanja, ova su saznanja kod Kate izazvala potpuni šok i paniku. Vidno uzrujana i u suzama, Kate je pobjesnila na samu pomisao da bi istina mogla izaći na vidjelo.

Najviše od svega, strahovala je da bi njene sestre i obitelj mogle saznati kroz kakav je pakao prolazila. Nije mogla podnijeti pomisao da će njeni bližnji saznati jezive detalje o silovanju i pobačaju.

Katarina i general Carević, Divlje pčele
Katarina i general Carević, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ni sestre mi ne znaju ništa što se desilo. I ne bi smjeli nikad ni saznati", oštro je uzvratila Kate, moleći generala da prestane kopati po njezinoj prošlosti i otvoreno tražeći da nitko drugi ne sazna za ovu mračnu tajnu.

Teški trenuci i molba za šutnju

Situacija se dodatno zaoštrila kada je general inzistirao na pravdi i ponudio svoju pomoć, no Kate ga je prekinula, dajući mu do znanja da joj je dosta drame i da samo želi mir. Njezin jedini cilj bio je zaštititi obitelj od daljnje boli.

"Pomoći ćete mi tako da ovo ostane sad između nas i da ja odslužim svoje u miru", poručila mu je očajna Kate, objašnjavajući kako nije pošteno da Jakov i njezina obitelj još više pate zbog svega što se dogodilo iza zatvorskih rešetaka.

Katarina i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti hoće li general Carević poštovati Katinu želju za tajnošću ili će njegova potraga za pravdom ipak otkriti istinu cijeloj obitelji. Pred članovima obitelji, ali i samom Katom, još su brojni i teški izazovi koji bi mogli zauvijek promijeniti njihove živote.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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