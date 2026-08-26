Geni su čudo: Omiljena glumica Sanja Vejnović pozirala sa sinom

Na svom je Instagram profilu Sanja objavila fotografiju s boravka u Londonu, gdje je pozirala u društvu svog sina Andreja, a uz fotografiju iz ugodnog restorana kratko je napisala: "Sinek".

Inače, Andrej je po struci diplomirani arhitekt koji gradi uspješnu karijeru u svojoj branši, a glumica je u ranijim medijskim istupima često isticala koliko je ponosna na njegovu samostalnost i poslovne uspjehe.