Geni su čudo: Omiljena glumica Sanja Vejnović pozirala sa sinom

Na svom je Instagram profilu Sanja objavila fotografiju s boravka u Londonu, gdje je pozirala u društvu svog sina Andreja, a uz fotografiju iz ugodnog restorana kratko je napisala: "Sinek".
Inače, Andrej je po struci diplomirani arhitekt koji gradi uspješnu karijeru u svojoj branši, a glumica je u ranijim medijskim istupima često isticala koliko je ponosna na njegovu samostalnost i poslovne uspjehe.
Ponosna majka čuva obiteljsku privatnost
Iako Sanja svoju obitelj drži podalje od očiju javnosti i rijetko dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, svaka njezina objava s djecom privuče veliku pozornost javnosti. Uz sina Andreja, glumica iz braka s filmskim snimateljem Goranom Mećavom ima i kćer Martu, no obiteljski susreti na relaciji Zagreb - London uvijek su posebna prilika za punjenje baterija i uživanje u zajedničkom vremenu.
Pratitelji su u komentarima pohvalili predivnu atmosferu i istaknuli kako glumačka zvijezda uz svog sina jednostavno blista, dokazujući još jednom da su joj obitelj i najbliži najveća stabilnost i mirna luka u pauzama od napornih snimanja.