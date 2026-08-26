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Divlje pčele

Geni su čudo: Omiljena glumica Sanja Vejnović pozirala sa sinom

Proslavljena hrvatska glumačka diva Sanja Vejnović ponovno je raznježila svoje pratitelje na društvenim mrežama podijelivši emotivan i rijedak trenutak iz privatnog života

RTL.hr
26.08.2026 14:38

Na svom je Instagram profilu Sanja objavila fotografiju s boravka u Londonu, gdje je pozirala u društvu svog sina Andreja, a uz fotografiju iz ugodnog restorana kratko je napisala: "Sinek".

Inače, Andrej je po struci diplomirani arhitekt koji gradi uspješnu karijeru u svojoj branši, a glumica je u ranijim medijskim istupima često isticala koliko je ponosna na njegovu samostalnost i poslovne uspjehe.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ponosna majka čuva obiteljsku privatnost

Iako Sanja svoju obitelj drži podalje od očiju javnosti i rijetko dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, svaka njezina objava s djecom privuče veliku pozornost javnosti. Uz sina Andreja, glumica iz braka s filmskim snimateljem Goranom Mećavom ima i kćer Martu, no obiteljski susreti na relaciji Zagreb - London uvijek su posebna prilika za punjenje baterija i uživanje u zajedničkom vremenu.

Pratitelji su u komentarima pohvalili predivnu atmosferu i istaknuli kako glumačka zvijezda uz svog sina jednostavno blista, dokazujući još jednom da su joj obitelj i najbliži najveća stabilnost i mirna luka u pauzama od napornih snimanja.

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