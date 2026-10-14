Glasine o Jelici i Anđelku proširile se cijelim mjestom, baba Ljube ne može vjerovati da je posljednja doznala

Luce je postala glavna zvijezda seoskih tračeva nakon što je doznala za navodnu prošnju Anđelka i Jelice. Iako je Jelica jasno dala do znanja da nitko ne smije saznati za njihovu lažnu romansu, plan o tajnosti brzo je propao.

Anđelko se ranije povjerio Krsti i ostatku ekipe u gostionici, a Krsto to nije mogao zadržati za sebe pa je sve ispričao Luci. Brzina kojom se ova informacija proširila iznenadila je mnoge mještane koji su već počeli komentirati potencijalni brak i slagati vlastite teorije.

Baba Ljube ostala je potpuno zatečena cijelom situacijom. Njezino najveće čuđenje uopće nije bilo usmjereno na samu vezu dvoje mladih, već isključivo na nevjerojatnu činjenicu da ona nije bila apsolutno prva osoba u selu koja je saznala za ovu vijest.