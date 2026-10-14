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Divlje pčele

Glasine o Jelici i Anđelku proširile se cijelim mjestom, baba Ljube ne može vjerovati da je posljednja doznala

Malo Vrilo nikada ne spava, a najnoviji događaji u mjestu dokazuju da se tajne ovdje ne mogu dugo sakriti. Sve se vrti oko šuškanja o novom ljubavnom paru koji je postao glavna tema razgovora

RTL
14.10.2026 18:00

Glasine se brzo šire

Luce je postala glavna zvijezda seoskih tračeva nakon što je doznala za navodnu prošnju Anđelka i Jelice. Iako je Jelica jasno dala do znanja da nitko ne smije saznati za njihovu lažnu romansu, plan o tajnosti brzo je propao.

Anđelko se ranije povjerio Krsti i ostatku ekipe u gostionici, a Krsto to nije mogao zadržati za sebe pa je sve ispričao Luci. Brzina kojom se ova informacija proširila iznenadila je mnoge mještane koji su već počeli komentirati potencijalni brak i slagati vlastite teorije.

Baba Ljube ostala je potpuno zatečena cijelom situacijom. Njezino najveće čuđenje uopće nije bilo usmjereno na samu vezu dvoje mladih, već isključivo na nevjerojatnu činjenicu da ona nije bila apsolutno prva osoba u selu koja je saznala za ovu vijest.

Ljube, Divlje pčele
Ljube, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakovljeva emotivna previranja

S druge strane, Jakov je doživio pravi šok kada su priče došle do njega. Njegova zbunjenost bila je potpuno opravdana jer mu je Jelica nedavno pisala pismo, što ga je u startu dovelo u vrlo nezgodnu i neočekivanu poziciju.

Ipak, nakon početnog iznenađenja i nevjerice, Jakovu je naposljetku pao kamen sa srca. Shvatio je da je Jelica zapravo zaljubljena u Anđelka i da se njegova briga oko cijele situacije riješila sama od sebe.

Složeni odnosi i svakodnevne seoske spletke nastavljaju zabavljati mještane na svakom uglu. Svi sada s nestrpljenjem iščekuju hoće li mladi par napokon službeno potvrditi ove glasine pred cijelim mjestom.

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Divlje pčele

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