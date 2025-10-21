Glavna glumica serije 'Divlje pčele' o liku, setu i priči koja će sve dotaknuti: 'Kao Katarina sam - rogata kada me se krene bosti'

icon-close

Glavu nove televizijske obitelji Runje i glavnu ulogu u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' ponijela je talentirana Ana Marija Veselčić. Ovo joj je prva televizijska uloga u kojoj je utjelovila odlučnu, jaku ženu - Katarinu, koja je za očuvanje obiteljske ostavštine i svoje sestre spremna podnijeti i najveće žrtve. Za RTL.hr je govorila o svome liku, setu te glumcima s kojima će se družiti sljedećih nekoliko mjeseci.

Ovo vam je prva uloga u seriji. To ste i priželjkivali. Što očekujete kao glumica od projekta Divlje pčele?

Očekivala sam nešto zanimljivo, neki veliki lijepi projekt. I eto, to se dogodilo. Jako je to sve raskošno i dobro promišljeno. Priča mi se sviđa, kolege mi se sviđaju, pogotovo sestre. Iako je tempo naporan i ostat će tako naporan. Drago mi je da mi je gušt to igrati.

Katarina Runje, najstarija sestra nosi mnogo odgovornosti. Kako ste uspjeli ući u njezin svijet?

Dosad sam uvijek bila najmlađa sestra, recimo kad bismo igrali 'Tri sestre', na fakultetu ili kod nas u HNK Split. Bila sam uvijek Irina, ona najmlađa. Prvi put sam se našla u ulozi najstarije sestre i nekako mi je lijepo i toplo.

Dijelom sam ansambla HNK Split, a u Splitu živite. Kako angažman u kazalištu trenutačno usklađujete sa snimanjem serije?

Nažalost, zbog ovog velikog obima posla ne stignem raditi nove predstave i sudjelovati u novim projektima. Međutim, igram stare predstave i u dogovoru sa svojim kazalištem, usklađujemo termine i tako smo se nekako dogovorili. Oni su bili vrlo susretljivi i nije ni prvi ni zadnji put da netko od nas snima. Tako da, eto, bili su vrlo veseli što sam dobila ovu priliku.

Što vas je najviše privuklo u toj ulozi i jeste li našla neku svoju osobnu crtu u njezinoj borbi?

Ja sam isto rogata kad me se krene bosti.To vrlo dobro znaju moji prijatelji i kolege iz HNK Split pa smo tu slične. I vrlo sam zaštitnički nastrojena prema svojim ljudima. Katarina je slična mojoj baki zato što je tako samostalna i bori se protiv vjetrenjača. Odnosno moja baka je bila u situacijama gdje se tako morala boriti, tako da...ima sličnosti i sa mnom i s bakom.

A kako je na setu izgledala dinamika između triju sestara?

Odlično izgleda, isto ovako kao na kameri samo što se više smijemo jer nemamo takvih baš istih događaja kao u seriji, ali lijepo je i lagodno.

Serija nas vodi u 50-e godine prošlog stoljeća. Kako je bilo živjeti u tom vremenu kroz kostime i scenografiju?

Srećom da danas imamo takve prilike. Lijepo se vratiti u ta vremena, pogotovo danas. Nekako nostalgija dobro dođe.

