Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Glavni antagonist serije 'Divlje pčele' za RTL.hr: 'U percepciji - on je zlo'

O Anti Vukasa, seriji 'Divlje pčele' i inovativnom setu, za RTL.hr je govorio glumac Alan Blažević

RTL.hr
25.10.2025 13:00

Beskrupuloznog Antu Vukasa u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' igra sjajni Alan Blažević. On je glavni antagonist priče, a detalje o ulozi i setu otkrio je za RTL.hr.

U novoj seriji glumite Antu Vukasa. Kako ste pristupili njegovom liku?

Moj pristup općenito glumi je taj da sve što mi proizvodimo je u nama. Ante Vukas je u percepciji zlo. Mislim da smo svi u stanju činiti određeno dijelu u različitim uvjetima. Na meni je samo da proizvodim opravdanje u glavi kako bi dosegnuo do tog istog pristupa.

Sanja Vejnović i Alan Blažević, Divlje pčele
Sanja Vejnović i Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: RTL

On je autoritet, otac četvero djece. Kako ste gradili taj odnos prema svojoj djeci na setu?

Tekst vodi. Izuzetno dobro je pisan scenarij i kad ga se pomno pročita, jednostavno se uspostavi taj format i taj odnos. Onda se to samo njeguje. Nakon šest tjedana već smo na toj razini da se i izvan seta zovem 'ćaća', 'sine' i tako. 

Koliko su vam kostimi, frizure te ambijent Sinja pomogli da uđete u njegov lik?

Svakako, izuzetno. Moj lik specijalno. On ima tvrdoću, kako bi se nazvalo, taj patrijarhalni odnos koji sigurno u 2025-oj više nije aktualan. To bacanje nazad kroz sve je doprinos tome. Lakše se ubaciti u to.

Divlje pčele - Alan Blažević
Divlje pčele - Alan Blažević FOTO: RTL

Ako biste morali reći jednu rečenicu kojom Ante opravdava sve svoje odluke, kako bi ona zvučala?

On čini najbolje što zna. A koliko on zna, to nije samo ono što misli da hoće nego i ono što je naučio. I on je bio rob kroz djetinjstvo i odgoj.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

ante vukas divlje pčele alan blažević
Divlje pčele

Nova glumica Margarita za RTL.hr o ulozi Tereze Vukas: 'Vrckava sam, razmažena i prpošna'

Moglo bi te zanimati

Arija Rizvić kakvu još niste vidjeli: 'Za svog muža učinit ću sve!'

Dvije Lidije imaju glavne uloge u seriji 'Divlje pčele', a tijekom snimanju postale su poput sestara: 'Za naš odnos nemam riječi'

Roditelji i sestra Luke Modrića bili na predstavi Arije Rizvić u Zadru: 'Bilo je jako emotivno i velika mi je čast'

Arija Rizvić o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu'

Obožavaju ga otkako se pojavio na ekranima, tepaju mu da je hrvatski Pedro Pascal, a on o svojim ulogama otkriva: 'Zgodan, a nezgodan'

Glavna glumica serije 'Divlje pčele' o liku, setu i priči koja će sve dotaknuti: 'Kao Katarina sam - rogata kada me se krene bosti'