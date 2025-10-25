Glavni antagonist serije 'Divlje pčele' za RTL.hr: 'U percepciji - on je zlo'

Beskrupuloznog Antu Vukasa u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' igra sjajni Alan Blažević. On je glavni antagonist priče, a detalje o ulozi i setu otkrio je za RTL.hr.
U novoj seriji glumite Antu Vukasa. Kako ste pristupili njegovom liku?
Moj pristup općenito glumi je taj da sve što mi proizvodimo je u nama. Ante Vukas je u percepciji zlo. Mislim da smo svi u stanju činiti određeno dijelu u različitim uvjetima. Na meni je samo da proizvodim opravdanje u glavi kako bi dosegnuo do tog istog pristupa.
On je autoritet, otac četvero djece. Kako ste gradili taj odnos prema svojoj djeci na setu?
Tekst vodi. Izuzetno dobro je pisan scenarij i kad ga se pomno pročita, jednostavno se uspostavi taj format i taj odnos. Onda se to samo njeguje. Nakon šest tjedana već smo na toj razini da se i izvan seta zovem 'ćaća', 'sine' i tako.
Koliko su vam kostimi, frizure te ambijent Sinja pomogli da uđete u njegov lik?
Svakako, izuzetno. Moj lik specijalno. On ima tvrdoću, kako bi se nazvalo, taj patrijarhalni odnos koji sigurno u 2025-oj više nije aktualan. To bacanje nazad kroz sve je doprinos tome. Lakše se ubaciti u to.
Ako biste morali reći jednu rečenicu kojom Ante opravdava sve svoje odluke, kako bi ona zvučala?
On čini najbolje što zna. A koliko on zna, to nije samo ono što misli da hoće nego i ono što je naučio. I on je bio rob kroz djetinjstvo i odgoj.
Cijeli intervju pogledajte u videu.
'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!