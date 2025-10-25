Glavni antagonist serije 'Divlje pčele' za RTL.hr: 'U percepciji - on je zlo'

Beskrupuloznog Antu Vukasa u novoj RTL-ovoj seriji ' Divlje pčele' igra sjajni Alan Blažević . On je glavni antagonist priče, a detalje o ulozi i setu otkrio je za RTL.hr.

Moj pristup općenito glumi je taj da sve što mi proizvodimo je u nama. Ante Vukas je u percepciji zlo. Mislim da smo svi u stanju činiti određeno dijelu u različitim uvjetima. Na meni je samo da proizvodim opravdanje u glavi kako bi dosegnuo do tog istog pristupa.

Tekst vodi. Izuzetno dobro je pisan scenarij i kad ga se pomno pročita, jednostavno se uspostavi taj format i taj odnos. Onda se to samo njeguje. Nakon šest tjedana već smo na toj razini da se i izvan seta zovem 'ćaća', 'sine' i tako.

Svakako, izuzetno. Moj lik specijalno. On ima tvrdoću, kako bi se nazvalo, taj patrijarhalni odnos koji sigurno u 2025-oj više nije aktualan. To bacanje nazad kroz sve je doprinos tome. Lakše se ubaciti u to.

On čini najbolje što zna. A koliko on zna, to nije samo ono što misli da hoće nego i ono što je naučio. I on je bio rob kroz djetinjstvo i odgoj.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

