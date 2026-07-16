Gledat ćemo ih kao bračni par? Arija Rizvić i Matija Kačan u novoj ulozi: 'Smijeh je zagarantiran!'

Nakon što su glumci potvrdili da se u tajnosti kuha uzbudljiv ljetni projekt, glumica i redateljica Arija Rizvić na svom je Instagram profilu sada otkrila vijest koja je odmah privukla pažnju obožavatelja.
Naime, u novom filmu 'Nonina Villa' gledat ćemo je u neočekivanoj i zabavnoj dinamici s kolegom Matijom Kačanom!
Upoznajte Mirta i Darka
Arija je podijelila fotografiju s Matijom iz sportske dvorane koja služi kao jedna od kulisa na setu, a u opisu je otkrila njihove uloge: "Ovaj put Matija Kačan i ja u ulozi bračnog para Mirte i Darka = smijeh zagarantiran!
Filmska poslastica koja uskoro stiže u kina
Arija nije štedjela riječi hvale za cijelu ekipu koja stoji iza ovog ljetnog projekta, posebno istaknuvši glavne kreativce koji su ih okupili - redatelja Filipa Dizdara te glumca i producenta Antonija Scarpu.
Sudeći prema "behind the scenes" objavama, ekipa iza kamera sjajno funkcionira, a nama preostaje samo čekati jesen, nove epizode "Divljih pčela", ali i premijeru filma u kojem ćemo Mirta i Darka gledati u bračnim zgodama i nezgodama!