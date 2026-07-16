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Divlje pčele

Gledat ćemo ih kao bračni par? Arija Rizvić i Matija Kačan u novoj ulozi: 'Smijeh je zagarantiran!'

Kemija između ovog glumačkog dvojca već je dobro poznata gledateljima hit serije 'Divlje pčele', no prelazak u uloge supružnika očito donosi potpuno novi val humora i zabavnih situacija na ekrane

RTL.hr
16.07.2026 13:00

Nakon što su glumci potvrdili da se u tajnosti kuha uzbudljiv ljetni projekt, glumica i redateljica Arija Rizvić na svom je Instagram profilu sada otkrila vijest koja je odmah privukla pažnju obožavatelja.

Naime, u novom filmu 'Nonina Villa' gledat ćemo je u neočekivanoj i zabavnoj dinamici s kolegom Matijom Kačanom!

Upoznajte Mirta i Darka

Arija je podijelila fotografiju s Matijom iz sportske dvorane koja služi kao jedna od kulisa na setu, a u opisu je otkrila njihove uloge: "Ovaj put Matija Kačan i ja u ulozi bračnog para Mirte i Darka = smijeh zagarantiran! 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Filmska poslastica koja uskoro stiže u kina

Arija nije štedjela riječi hvale za cijelu ekipu koja stoji iza ovog ljetnog projekta, posebno istaknuvši glavne kreativce koji su ih okupili - redatelja Filipa Dizdara te glumca i producenta Antonija Scarpu.

Sudeći prema "behind the scenes" objavama, ekipa iza kamera sjajno funkcionira, a nama preostaje samo čekati jesen, nove epizode "Divljih pčela", ali i premijeru filma u kojem ćemo Mirta i Darka gledati u bračnim zgodama i nezgodama!

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