Gledat ćemo ih kao bračni par? Arija Rizvić i Matija Kačan u novoj ulozi: 'Smijeh je zagarantiran!'

Nakon što su glumci potvrdili da se u tajnosti kuha uzbudljiv ljetni projekt, glumica i redateljica Arija Rizvić na svom je Instagram profilu sada otkrila vijest koja je odmah privukla pažnju obožavatelja.

Naime, u novom filmu 'Nonina Villa' gledat ćemo je u neočekivanoj i zabavnoj dinamici s kolegom Matijom Kačanom!