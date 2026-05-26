Gledatelji 'Divljih pčela' bijesni! Katarina je nju zaštitila nakon pokušaja ubojstva, a sada joj Teodora vraća ovako?

Odnos Katarine Runje i Teodore posljednjih je epizoda postao jedan od najnapetijih dijelova Divljih pčela', a mnogi gledatelji sada otvoreno staju na Katarininu stranu. Razlog? Teodora od nje traži da prizna ubojstvo Petra Vukasa i preda se policiji, iako upravo Katarina nikada nikome nije otkrila što joj je Teodora učinila.

Podsjetimo, Teodora je Katarinu gurnula u provaliju i ostavila je da umre. Katarina je jedva preživjela, no unatoč svemu odlučila je šutjeti i nikada javno nije rekla da ju je Teodora pokušala ubiti.