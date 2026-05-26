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Divlje pčele

Gledatelji 'Divljih pčela' bijesni! Katarina je nju zaštitila nakon pokušaja ubojstva, a sada joj Teodora vraća ovako?

I dok jedni smatraju da Teodora samo pokušava doći do pravde za Petra, drugi vjeruju da je njezina opsesija osvetom otišla predaleko

RTL.hr
26.05.2026 13:00

Odnos Katarine Runje i Teodore posljednjih je epizoda postao jedan od najnapetijih dijelova Divljih pčela', a mnogi gledatelji sada otvoreno staju na Katarininu stranu. Razlog? Teodora od nje traži da prizna ubojstvo Petra Vukasa i preda se policiji, iako upravo Katarina nikada nikome nije otkrila što joj je Teodora učinila.

Podsjetimo, Teodora je Katarinu gurnula u provaliju i ostavila je da umre. Katarina je jedva preživjela, no unatoč svemu odlučila je šutjeti i nikada javno nije rekla da ju je Teodora pokušala ubiti.

Teodora i Katarina, Divlje pčele
Teodora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina ju je zapravo zaštitila'

Upravo zato dio publike smatra da je Teodorino ponašanje licemjerno i nepravedno. Dok sada moralizira i traži "pravdu", zaboravlja da bi upravo Katarinina istina mogla uništiti i nju samu.

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Na društvenim mrežama gledatelji sve češće komentiraju kako je Katarina, unatoč svemu što je prošla, zapravo zaštitila Teodoru jer je prešutjela ono što se dogodilo u šumi.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL
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