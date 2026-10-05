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Divlje pčele

Gledatelji 'Divljih pčela' imaju novu teoriju: Jesu li Krneta i Mirjana povezani više nego što se čini?

Uvođenje lika Lazara Krnete kao novog upravitelja zatvora izazvalo je pravu buru među gledateljima RTL-ove dramske serije. Svi se pitaju koji je stvarni motiv Lazara Krnete i zašto je toliko odlučan zagorčati život Katarini Runje

RTL
05.10.2026 13:30

Pojava Krnete u ženskoj kaznionici u Splitu i njegov brzi posjet Mirjani Vukas potaknuli su lavinu komentara na Facebooku. Mnogi smatraju da njihov odnos skriva duboke tajne, a neki idu toliko daleko da tvrde: "On je otac od Mirjanine kćeri". Drugi pak nagađaju o razvoju romanse, ističući: "Možda će biti novi Mirjanin ljubavnik.. "

Ono što je sigurno jest da gledatelji ne vjeruju u slučajnosti kada je riječ o obitelji Vukas.

Teorije zavjere najviše se pletu oko Lazarove povezanosti s prošlošću. "Očito je da je Krneta uzeo Katu na zub, poznato nam je da je Krneta radio za Antinog oca, da je poznavao Petra, sad će isplivati još prljavština, možda je on Terezin pravi otac ili nešto još teže?..", napisala je jedna gledateljica.

Mirjana i Krneta
Mirjana i Krneta FOTO: RTL

Njegov dogovor s Mirjanom mnogi vide kao jasan znak da se sprema prava drama: "Sad će ona njemu nove zadatke za Katu, zmija je to. Mislim da će Mirjana tražiti da muči Katu u zatvoru..".

Unatoč pritiscima, smanjenju obroka i pregovaračkim taktikama, Katarina ostaje nepokolebljiva. Njezina ustrajnost oduševljava publiku koja čvrsto stoji uz nju. "Doći će oni Kati pod šake. Prepametna je. Odmah nanjuši prevaru.S užitkom gledam jer znam da će Kate sve i svakoga staviti gdje mu je i mjesto!", glasi jedan od komentara podrške.

Lazar Krneta i Katarina Runje
Lazar Krneta i Katarina Runje FOTO: RTL

Gledatelji su uvjereni da se upravitelj namjerio na krivu osobu. Nudeći joj povlastice za prekid štrajka, Lazar je samo pokazao svoje pravo lice, ali Katarina ne popušta. Gledatelji ističu njezinu inteligenciju: "Mirjana će opet spletkariti kako bi uništila Katu, ali neće njoj moći previse naškoditi jer će Kata to iznijeti junački budući da je prepametna i ne srlja instinktivno već taktizira da bi preživjela".

Gledateljima je jasno da se ovdje radi o proračunatoj psihološkoj igri u kojoj se ispituju granice izdržljivosti.

Rasplet ove napete situacije sigurno će donijeti još neočekivanih obrata. Publika je spremna na sve, a sudeći prema reakcijama, prava drama između Katarine i Krnete tek počinje.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

Krneta Katu odvodi iz zatvora, a Zora poljubi Marina i odlazi na pjevačku audiciju

Divlje pčele

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