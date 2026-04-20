Gledatelji 'Divljih pčela' šalju Katarini savjete i podršku: 'Katić moj, tiha voda brege dere'

Omiljena junakinja 'Divljih pčela' prolazi kroz najteže trenutke, a publika joj šalje poruke podrške i savjete kako dalje

Lik Katarine u seriji 'Divlje pčele' posljednjih je epizoda u samom središtu drame, i čini se da je upravo zbog toga osvojila srca gledatelja. Dok se njezin život raspada pod teretom tuđih odluka i vlastitih dilema, publika joj sve glasnije pruža podršku.

"Tiha voda brege dere"

Na društvenim mrežama nižu se komentari gledatelja koji ne skrivaju koliko suosjećaju s Katarinom. Jedan od njih posebno je odjeknuo: "Katić moj dragi, doći će sreća za tebe kad tad, sada je sve to što proživljavaš Božje iskušenje. Ti si jaka kao mazga', a ona podnese tereta kao tri čovjeka. Znaš. Tiha voda brege dere."

Trpi više nego itko u Vrilu

Katarina je postala simbol tihe patnje u Vrilu. Nakon što ju je Teodora u naletu bijesa gurnula u ponor, njezina sudbina dodatno je potresla publiku. Istovremeno je rastrgana između Jakova i Tome, dok je okolina sve češće doživljava kao krivca za tuđe pogreške. Čak i unutar obitelji nosi teret odnosa koji je stalno stavljaju u nezavidan položaj, a sestrinski odnosi dodatno su narušeni. Jakov joj stvara pritisak, Teodora u njoj vidi prijetnju, a situacija s Tomom dodatno komplicira njezine emocije.

"Vrijeme je da misli na sebe"

Mnogi gledatelji poručuju da je došao trenutak da Katarina prestane trpjeti: "Vrijeme je da Katarina napokon misli na sebe, a ne na druge." "Predugo šuti i oprašta, zaslužuje više." Takvi komentari samo potvrđuju koliko se publika povezala s njezinom pričom.

