Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Gledatelji 'Divljih pčela' šalju Katarini savjete i podršku: 'Katić moj, tiha voda brege dere'

Omiljena junakinja 'Divljih pčela' prolazi kroz najteže trenutke, a publika joj šalje poruke podrške i savjete kako dalje

RTL.hr
20.04.2026 12:00

Lik Katarine u seriji 'Divlje pčele' posljednjih je epizoda u samom središtu drame, i čini se da je upravo zbog toga osvojila srca gledatelja. Dok se njezin život raspada pod teretom tuđih odluka i vlastitih dilema, publika joj sve glasnije pruža podršku.

"Tiha voda brege dere"

Na društvenim mrežama nižu se komentari gledatelja koji ne skrivaju koliko suosjećaju s Katarinom. Jedan od njih posebno je odjeknuo:

"Katić moj dragi, doći će sreća za tebe kad tad, sada je sve to što proživljavaš Božje iskušenje. Ti si jaka kao mazga', a ona podnese tereta kao tri čovjeka. Znaš. Tiha voda brege dere."

Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Trpi više nego itko u Vrilu

Katarina je postala simbol tihe patnje u Vrilu. Nakon što ju je Teodora u naletu bijesa gurnula u ponor, njezina sudbina dodatno je potresla publiku.

Istovremeno je rastrgana između Jakova i Tome, dok je okolina sve češće doživljava kao krivca za tuđe pogreške. Čak i unutar obitelji nosi teret odnosa koji je stalno stavljaju u nezavidan položaj, a sestrinski odnosi dodatno su narušeni.

Jakov joj stvara pritisak, Teodora u njoj vidi prijetnju, a situacija s Tomom dodatno komplicira njezine emocije.

Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Vrijeme je da misli na sebe"

Mnogi gledatelji poručuju da je došao trenutak da Katarina prestane trpjeti:

"Vrijeme je da Katarina napokon misli na sebe, a ne na druge."

"Predugo šuti i oprašta, zaslužuje više."

Takvi komentari samo potvrđuju koliko se publika povezala s njezinom pričom.

Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Omiljena junakinja koja ne odustaje

Katarina je, unatoč svemu, postala jedna od najvoljenijih junakinja serije. Upravo zbog svoje snage, tišine i spremnosti da podnese ono što mnogi ne bi mogli.

A ako je suditi po reakcijama gledatelja - njezina priča još nije gotova. Dapače, mnogi vjeruju da je ovo tek početak njezine najveće transformacije.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Pročitaj na Net.hr
