Gledatelji 'Divljih pčela' šalju Katarini savjete i podršku: 'Katić moj, tiha voda brege dere'

Lik Katarine u seriji 'Divlje pčele' posljednjih je epizoda u samom središtu drame, i čini se da je upravo zbog toga osvojila srca gledatelja. Dok se njezin život raspada pod teretom tuđih odluka i vlastitih dilema, publika joj sve glasnije pruža podršku.
"Tiha voda brege dere"
Na društvenim mrežama nižu se komentari gledatelja koji ne skrivaju koliko suosjećaju s Katarinom. Jedan od njih posebno je odjeknuo:
"Katić moj dragi, doći će sreća za tebe kad tad, sada je sve to što proživljavaš Božje iskušenje. Ti si jaka kao mazga', a ona podnese tereta kao tri čovjeka. Znaš. Tiha voda brege dere."
Trpi više nego itko u Vrilu
Katarina je postala simbol tihe patnje u Vrilu. Nakon što ju je Teodora u naletu bijesa gurnula u ponor, njezina sudbina dodatno je potresla publiku.
Istovremeno je rastrgana između Jakova i Tome, dok je okolina sve češće doživljava kao krivca za tuđe pogreške. Čak i unutar obitelji nosi teret odnosa koji je stalno stavljaju u nezavidan položaj, a sestrinski odnosi dodatno su narušeni.
Jakov joj stvara pritisak, Teodora u njoj vidi prijetnju, a situacija s Tomom dodatno komplicira njezine emocije.
"Vrijeme je da misli na sebe"
Mnogi gledatelji poručuju da je došao trenutak da Katarina prestane trpjeti:
"Vrijeme je da Katarina napokon misli na sebe, a ne na druge."
"Predugo šuti i oprašta, zaslužuje više."
Takvi komentari samo potvrđuju koliko se publika povezala s njezinom pričom.
Omiljena junakinja koja ne odustaje
Katarina je, unatoč svemu, postala jedna od najvoljenijih junakinja serije. Upravo zbog svoje snage, tišine i spremnosti da podnese ono što mnogi ne bi mogli.
A ako je suditi po reakcijama gledatelja - njezina priča još nije gotova. Dapače, mnogi vjeruju da je ovo tek početak njezine najveće transformacije.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.