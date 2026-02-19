Gledatelji ne skrivaju oduševljenje omiljenim likom 'Divljih pčela': 'Svi mi trebamo jednu babu Ljubu u životu'

Društvene mreže serije 'Divlje pčele' preplavljene su pozitivnim komentarima, a gledatelji su jasni, bez nje serija jednostavno ne bi bila ista.

U vremenu kada su mnogi likovi pod povećalom i često izazivaju podijeljene reakcije, Baba Ljuba uspjela je učiniti ono najteže, a to je ujediniti publiku.

Ispod objava vezanih uz najnovije epizode nižu se poruke podrške. "Obožavam ovu baku", piše jedna gledateljica, dok druga poručuje: "Babu Ljubu ne možeš prevariti."

Dok Zora prolazi kroz teške trenutke, a obiteljske napetosti rastu, Baba Ljuba ostaje glas razuma. Bez puno drame, ali s jasnim stavom, ona govori ono što drugi misle, ali se ne usuđuju izreći. Publika posebno cijeni njezinu pronicljivost i iskustvo, osjećaj da "vidi" dalje od drugih likova i da se ne da zavarati.

Možda je upravo zato toliko voljena. Baba Ljuba nosi onu toplinu i snagu kakvu mnogi prepoznaju iz vlastitih obitelji. Čvrsta, ali brižna. Direktna, ali pravedna.

Ako je suditi po komentarima, Baba Ljuba nije samo lik u seriji. Ona je simbol stabilnosti u kaosu Vrila. A gledatelji su joj već dodijelili titulu - najdraže bake malih ekrana.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.