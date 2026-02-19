Gledatelji ne skrivaju oduševljenje omiljenim likom 'Divljih pčela': 'Svi mi trebamo jednu babu Ljubu u životu'

Društvene mreže serije 'Divlje pčele' preplavljene su pozitivnim komentarima, a gledatelji su jasni, bez nje serija jednostavno ne bi bila ista.
"Obožavam ovu baku"
Ispod objava vezanih uz najnovije epizode nižu se poruke podrške. "Obožavam ovu baku", piše jedna gledateljica, dok druga poručuje: "Babu Ljubu ne možeš prevariti."
U vremenu kada su mnogi likovi pod povećalom i često izazivaju podijeljene reakcije, Baba Ljuba uspjela je učiniti ono najteže, a to je ujediniti publiku.
Glas razuma kad svi drugi posrću
Dok Zora prolazi kroz teške trenutke, a obiteljske napetosti rastu, Baba Ljuba ostaje glas razuma. Bez puno drame, ali s jasnim stavom, ona govori ono što drugi misle, ali se ne usuđuju izreći. Publika posebno cijeni njezinu pronicljivost i iskustvo, osjećaj da "vidi" dalje od drugih likova i da se ne da zavarati.
Lik koji podsjeća na naše bake
Možda je upravo zato toliko voljena. Baba Ljuba nosi onu toplinu i snagu kakvu mnogi prepoznaju iz vlastitih obitelji. Čvrsta, ali brižna. Direktna, ali pravedna.
Ako je suditi po komentarima, Baba Ljuba nije samo lik u seriji. Ona je simbol stabilnosti u kaosu Vrila. A gledatelji su joj već dodijelili titulu - najdraže bake malih ekrana.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.