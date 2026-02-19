Emisije
Divlje pčele

Gledatelji ne skrivaju oduševljenje omiljenim likom 'Divljih pčela': 'Svi mi trebamo jednu babu Ljubu u životu'

Dok se u 'Divljim pčelama' odnosi kompliciraju, a emocije dosežu vrhunac, jedan lik posljednjih je dana potpuno osvojio publiku - baba Ljuba

RTL.hr
19.02.2026 12:00

Društvene mreže serije 'Divlje pčele' preplavljene su pozitivnim komentarima, a gledatelji su jasni, bez nje serija jednostavno ne bi bila ista.

"Obožavam ovu baku"

Ispod objava vezanih uz najnovije epizode nižu se poruke podrške. "Obožavam ovu baku", piše jedna gledateljica, dok druga poručuje: "Babu Ljubu ne možeš prevariti."

U vremenu kada su mnogi likovi pod povećalom i često izazivaju podijeljene reakcije, Baba Ljuba uspjela je učiniti ono najteže, a to je ujediniti publiku.

Teodora i Ljuba, Divlje pčele
Teodora i Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

Glas razuma kad svi drugi posrću

Dok Zora prolazi kroz teške trenutke, a obiteljske napetosti rastu, Baba Ljuba ostaje glas razuma. Bez puno drame, ali s jasnim stavom, ona govori ono što drugi misle, ali se ne usuđuju izreći. Publika posebno cijeni njezinu pronicljivost i iskustvo, osjećaj da "vidi" dalje od drugih likova i da se ne da zavarati.

Ljuba, Divlje pčele
Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

Lik koji podsjeća na naše bake

Možda je upravo zato toliko voljena. Baba Ljuba nosi onu toplinu i snagu kakvu mnogi prepoznaju iz vlastitih obitelji. Čvrsta, ali brižna. Direktna, ali pravedna.

Ako je suditi po komentarima, Baba Ljuba nije samo lik u seriji. Ona je simbol stabilnosti u kaosu Vrila. A gledatelji su joj već dodijelili titulu - najdraže bake malih ekrana.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Jolandom Tudor

