Gledatelji presudili Tomi i Katarini! Evo zašto većina misli da je kraj

Nakon što je scena u kojoj Katarina Runje vraća prsten Tomi Domazetu uzdrmala gledatelje 'Divljih pčela', RTL.hr pokrenuo je anketu s pitanjem: trebaju li pokušati ponovno ili je vrijeme za konačan kraj?
Rezultati su sada jasni, publika nema dilemu.
Publika ne vjeruje u pomirenje
Najveći broj glasova, njih 215, otišao je opciji: "Ne, ovo je kraj - previše je toga uništeno."
Time su gledatelji jasno dali do znanja da smatraju kako su nepovjerenje i problemi iz prošlosti ostavili prevelike posljedice.
S druge strane, 160 glasova smatra da bi ipak trebali pokušati ponovno jer je ljubav jača od svega, dok je 92 gledatelja oprezno - vjeruju u novu šansu, ali samo ako riješe stare probleme.
Čak 101 glas otišao je i na opciju da je njihova priča jednostavno previše komplicirana da bi se mogla lako raspetljati.
Ljubav na klimavim nogama
Podsjetimo, odnos Katarine i Tome već je neko vrijeme pod povećalom - od ljubomore i nesigurnosti do nerazriješenih odnosa iz prošlosti. Povratak prstena bio je kulminacija svega i trenutak koji je mnogima izgledao kao definitivan kraj.
Ipak, dio publike i dalje vjeruje da između njih postoji nešto što nije tako lako ugasiti.
Kraj ili samo još jedna kriza?
I dok jedni smatraju da je ovo točka bez povratka, drugi se nadaju da bi emocije ipak mogle prevladati. No jedno je sigurno - publika je podijeljena, ali blago naginje jednoj strani.
A vi, mislite li da za Katarinu i Tomu još ima nade ili je ovo zaista kraj njihove priče?