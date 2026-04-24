Divlje pčele

Gledatelji presudili Tomi i Katarini! Evo zašto većina misli da je kraj

Nakon turbulentnih epizoda, publika je jasno rekla svoje - rezultati ankete otkrivaju što misle o budućnosti ovog para iz 'Divljih pčela'

RTL.hr
24.04.2026 11:00

Nakon što je scena u kojoj Katarina Runje vraća prsten Tomi Domazetu uzdrmala gledatelje 'Divljih pčela', RTL.hr pokrenuo je anketu s pitanjem: trebaju li pokušati ponovno ili je vrijeme za konačan kraj?

Rezultati su sada jasni, publika nema dilemu.

Publika ne vjeruje u pomirenje

Najveći broj glasova, njih 215, otišao je opciji: "Ne, ovo je kraj - previše je toga uništeno."

Time su gledatelji jasno dali do znanja da smatraju kako su nepovjerenje i problemi iz prošlosti ostavili prevelike posljedice.

S druge strane, 160 glasova smatra da bi ipak trebali pokušati ponovno jer je ljubav jača od svega, dok je 92 gledatelja oprezno - vjeruju u novu šansu, ali samo ako riješe stare probleme.

Čak 101 glas otišao je i na opciju da je njihova priča jednostavno previše komplicirana da bi se mogla lako raspetljati.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav na klimavim nogama

Podsjetimo, odnos Katarine i Tome već je neko vrijeme pod povećalom - od ljubomore i nesigurnosti do nerazriješenih odnosa iz prošlosti. Povratak prstena bio je kulminacija svega i trenutak koji je mnogima izgledao kao definitivan kraj.

Ipak, dio publike i dalje vjeruje da između njih postoji nešto što nije tako lako ugasiti.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Kraj ili samo još jedna kriza?

I dok jedni smatraju da je ovo točka bez povratka, drugi se nadaju da bi emocije ipak mogle prevladati. No jedno je sigurno - publika je podijeljena, ali blago naginje jednoj strani.

A vi, mislite li da za Katarinu i Tomu još ima nade ili je ovo zaista kraj njihove priče?

Rezultati ankete
Rezultati ankete FOTO: RTL
Moglo bi te zanimati

Sve je spremno! Tereza i Milan zajedno bježe: 'To je to - više nema nazad'

Hoće li pristati? Đordano nudi Zori spas iz bezizlazne situacije: 'Katarina može živjeti s nama'

Đordano ne odustaje od Zore: 'Spreman sam joj biti muž, a djetetu otac!'

Katarini Runje odbrojavanje počelo! Rok je samo sedam dana

Slomljena Katarina ponovno odbija Tomu, njegove riječi više ne dopiru do nje

Zora i Đordano zajedno odlaze iz Vrila? Poruke podrške sve su glasnije

Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost