Gledatelji presudili Tomi i Katarini! Evo zašto većina misli da je kraj

Nakon što je scena u kojoj Katarina Runje vraća prsten Tomi Domazetu uzdrmala gledatelje 'Divljih pčela' , RTL.hr pokrenuo je anketu s pitanjem: trebaju li pokušati ponovno ili je vrijeme za konačan kraj?

Najveći broj glasova, njih 215, otišao je opciji: "Ne, ovo je kraj - previše je toga uništeno."

Time su gledatelji jasno dali do znanja da smatraju kako su nepovjerenje i problemi iz prošlosti ostavili prevelike posljedice.

S druge strane, 160 glasova smatra da bi ipak trebali pokušati ponovno jer je ljubav jača od svega, dok je 92 gledatelja oprezno - vjeruju u novu šansu, ali samo ako riješe stare probleme.

Čak 101 glas otišao je i na opciju da je njihova priča jednostavno previše komplicirana da bi se mogla lako raspetljati.