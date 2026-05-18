Gledatelji su odabrali najdraži ljubavni par 'Divljih pčela', pobjeda je bila uvjerljiva

U seriji 'Divlje pčele' ljubavne priče često su jednako burne kao i obiteljski sukobi, tajne i izdaje koje potresaju Vrilo. Od zabranjenih ljubavi i brakova iz interesa do odnosa punih strasti, tuge i odanosti, publika je tijekom sezone razvila jasne favorite.

A sada su stigli i rezultati ankete na portalu RTL.hr.

Pitali smo vas tko vam je omiljeni par iz serije, a jedan dvojac uvjerljivo je odnio pobjedu.