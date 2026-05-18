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Divlje pčele

Gledatelji su odabrali najdraži ljubavni par 'Divljih pčela', pobjeda je bila uvjerljiva

Ljubavne priče iz Vrila potpuno su osvojile publiku, no rezultati ankete pokazali su tko je gledateljima ipak najdraži

RTL.hr
18.05.2026 12:00

U seriji 'Divlje pčele' ljubavne priče često su jednako burne kao i obiteljski sukobi, tajne i izdaje koje potresaju Vrilo. Od zabranjenih ljubavi i brakova iz interesa do odnosa punih strasti, tuge i odanosti, publika je tijekom sezone razvila jasne favorite.

A sada su stigli i rezultati ankete na portalu RTL.hr.

Pitali smo vas tko vam je omiljeni par iz serije, a jedan dvojac uvjerljivo je odnio pobjedu.

Rajka i Ranko apsolutni su favoriti publike

Najviše glasova osvojili su Rajka i Ranko, i to čak 518. Dok su drugi parovi bili poprilično izjednačeni, ovaj dvojac daleko je odmaknuo konkurenciji.

Rajka i Ranko, Divlje pčele
Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako njihov odnos nije klasična ljubavna priča, gledatelji očito obožavaju njihovu energiju, karaktere i način na koji funkcioniraju zajedno. Publika posebno voli Rajkinu eleganciju i britkost, dok je Ranko mnogima jedan od simpatičnijih likova serije.

Mnogi komentiraju kako upravo njih dvoje imaju "najviše života" i scene koje se najviše pamte.

Rajka i Ranko, Divlje pčele
Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL
Rajka i Ranko, Divlje pčele
Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Velika borba za drugo mjesto

Iza njih slijede Karmela i Ivica sa 129 glasova. 

Vrlo blizu našli su se i Zora i Đordano s 89 glasova te Katarina i Toma s 88, što pokazuje koliko su gledatelji podijeljeni oko ljubavnih priča sestara Runje.

Karmela i Ivica, Divlje pčele
Karmela i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL
Đordano i Zora, Divlje pčele
Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Krsto i Luce također imaju veliku podršku publike s 81 glasom, dok su Katarina i Jakov osvojili 78 glasova.

Luce i Krsto, Divlje pčele
Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL
Katarina i Jakov, Divlje pčele
Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Neki odnosi publiku su potpuno podijelili

Rezultati ankete pokazali su koliko publika zapravo voli kompleksne i nepredvidive odnose, ali i da gledatelji često najviše zavole upravo one parove koji nisu savršeni.

A ako je suditi po glasovima, Rajka i Ranko trenutačno su bez konkurencije najveći favoriti publike.

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