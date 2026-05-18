Gledatelji su odabrali najdraži ljubavni par 'Divljih pčela', pobjeda je bila uvjerljiva

U seriji 'Divlje pčele' ljubavne priče često su jednako burne kao i obiteljski sukobi, tajne i izdaje koje potresaju Vrilo. Od zabranjenih ljubavi i brakova iz interesa do odnosa punih strasti, tuge i odanosti, publika je tijekom sezone razvila jasne favorite.
A sada su stigli i rezultati ankete na portalu RTL.hr.
Pitali smo vas tko vam je omiljeni par iz serije, a jedan dvojac uvjerljivo je odnio pobjedu.
Rajka i Ranko apsolutni su favoriti publike
Najviše glasova osvojili su Rajka i Ranko, i to čak 518. Dok su drugi parovi bili poprilično izjednačeni, ovaj dvojac daleko je odmaknuo konkurenciji.
Iako njihov odnos nije klasična ljubavna priča, gledatelji očito obožavaju njihovu energiju, karaktere i način na koji funkcioniraju zajedno. Publika posebno voli Rajkinu eleganciju i britkost, dok je Ranko mnogima jedan od simpatičnijih likova serije.
Mnogi komentiraju kako upravo njih dvoje imaju "najviše života" i scene koje se najviše pamte.
Velika borba za drugo mjesto
Iza njih slijede Karmela i Ivica sa 129 glasova.
Vrlo blizu našli su se i Zora i Đordano s 89 glasova te Katarina i Toma s 88, što pokazuje koliko su gledatelji podijeljeni oko ljubavnih priča sestara Runje.
Krsto i Luce također imaju veliku podršku publike s 81 glasom, dok su Katarina i Jakov osvojili 78 glasova.
Neki odnosi publiku su potpuno podijelili
Rezultati ankete pokazali su koliko publika zapravo voli kompleksne i nepredvidive odnose, ali i da gledatelji često najviše zavole upravo one parove koji nisu savršeni.
A ako je suditi po glasovima, Rajka i Ranko trenutačno su bez konkurencije najveći favoriti publike.