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Divlje pčele

Gledateljice se neće složiti oko svih: Ovo su najveći red flagovi muškaraca iz 'Divljih pčela'

Izdvojili smo muškarce iz serije koji imaju najveći 'red flag' potencijal, iako će se fanovi sigurno posvađati oko nekih imena

RTL.hr
23.05.2026 14:00

Muški likovi iz Divljih pčela' iz epizode u epizodu izazivaju sve jače reakcije publike. Dok jedni osvajaju šarmom, drugi gledateljice redovito ostavljaju frustriranima zbog svojih odluka, ponašanja i ljubavnih poteza. A budimo realni, neki od njih bili bi pravi emotional rollercoaster u stvarnom životu.

Toma Domazet - "Mogu ga popraviti" red flag

Karizmatičan, misteriozan i emocionalno potpuno kaotičan. Toma je tip muškarca kojeg je nemoguće ignorirati, ali isto tako i muškarca uz kojeg nikad ne znaš što te čeka sutra. Povlači se, šuti, nosi teret prošlosti, uništava sam sebe i sve oko sebe, a opet publika i dalje navija za njega.

To je doslovno definicija "i can fix him" energije.

Katarina i Toma, Divlje pčele
Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola Vukas - slatkorječivi šarmer koji uvijek zakomplicira stvari

Nikola ima osmijeh i šarm zbog kojeg mu ljudi puno toga oproste, a upravo ga je ta njegova slatkorečivost dovela do najvećeg kaosa u ljubavnom životu. Iako je Cvitu volio iskreno i uz nju često pokazivao svoju nježniju stranu, upravo ga je odnos sa Zorom pretvorio u jedan od najvećih "red flagova" serije.

Emocionalno je rastrgan, često ni sam ne zna što želi, a iza spontane i tople energije krije se muškarac koji nerijetko ostavlja nered za sobom.

On je onaj tip koji će vas osvojiti u pet minuta, a onda vas zbunjivati mjesecima.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Vice - hodajući ego

Vice je muškarac koji voli kontrolu, moć i osjećaj da sve drži u svojim rukama. Karizmatičan je i samouvjeren, ali upravo zbog toga često djeluje kao netko tko teško podnosi kad stvari nisu po njegovom.

Publika ga ili obožava ili ne može smisliti - sredine gotovo da nema.

Manuela i Vice, Divlje pčele
Manuela i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov - "predobar da kaže što stvarno misli"

Iako ga mnogi vide kao dobrog muškarca serije, dio gledatelja smatra da je Jakov previše pasivan i da emocije često gura pod tepih. On je tip osobe koja dugo šuti, a onda odjednom eksplodira ili nestane bez pravog objašnjenja.

Kod njega red flag nije drama, nego emocionalna zatvorenost.

Jakov Vukas, Divlje pčele
Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Krsto - šarmantni romantik kojem se ne vjeruje do kraja

Krsto ima ono nešto zbog čega mu ljudi lako padnu pod šarm. Romantičan je, zna reći pravu stvar u pravom trenutku i djeluje kao muškarac uz kojeg se osjećate sigurno. Ali upravo kod takvih često nastaje problem - jer srce voli lutati više nego što bi trebalo. Uz njega emocije nikad nisu upitne, ali vjernost ponekad jest.

Krsto i Luce, Divlje pčele
Krsto i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL
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