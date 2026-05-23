Gledateljice se neće složiti oko svih: Ovo su najveći red flagovi muškaraca iz 'Divljih pčela'

Izdvojili smo muškarce iz serije koji imaju najveći 'red flag' potencijal, iako će se fanovi sigurno posvađati oko nekih imena

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Muški likovi iz Divljih pčela' iz epizode u epizodu izazivaju sve jače reakcije publike. Dok jedni osvajaju šarmom, drugi gledateljice redovito ostavljaju frustriranima zbog svojih odluka, ponašanja i ljubavnih poteza. A budimo realni, neki od njih bili bi pravi emotional rollercoaster u stvarnom životu.

Toma Domazet - "Mogu ga popraviti" red flag

Karizmatičan, misteriozan i emocionalno potpuno kaotičan. Toma je tip muškarca kojeg je nemoguće ignorirati, ali isto tako i muškarca uz kojeg nikad ne znaš što te čeka sutra. Povlači se, šuti, nosi teret prošlosti, uništava sam sebe i sve oko sebe, a opet publika i dalje navija za njega. To je doslovno definicija "i can fix him" energije.

icon-expand Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola Vukas - slatkorječivi šarmer koji uvijek zakomplicira stvari

Nikola ima osmijeh i šarm zbog kojeg mu ljudi puno toga oproste, a upravo ga je ta njegova slatkorečivost dovela do najvećeg kaosa u ljubavnom životu. Iako je Cvitu volio iskreno i uz nju često pokazivao svoju nježniju stranu, upravo ga je odnos sa Zorom pretvorio u jedan od najvećih "red flagova" serije. Emocionalno je rastrgan, često ni sam ne zna što želi, a iza spontane i tople energije krije se muškarac koji nerijetko ostavlja nered za sobom. On je onaj tip koji će vas osvojiti u pet minuta, a onda vas zbunjivati mjesecima.

icon-expand Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Vice - hodajući ego

Vice je muškarac koji voli kontrolu, moć i osjećaj da sve drži u svojim rukama. Karizmatičan je i samouvjeren, ali upravo zbog toga često djeluje kao netko tko teško podnosi kad stvari nisu po njegovom. Publika ga ili obožava ili ne može smisliti - sredine gotovo da nema.

icon-expand Manuela i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov - "predobar da kaže što stvarno misli"

Iako ga mnogi vide kao dobrog muškarca serije, dio gledatelja smatra da je Jakov previše pasivan i da emocije često gura pod tepih. On je tip osobe koja dugo šuti, a onda odjednom eksplodira ili nestane bez pravog objašnjenja. Kod njega red flag nije drama, nego emocionalna zatvorenost.

icon-expand Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Krsto - šarmantni romantik kojem se ne vjeruje do kraja

Krsto ima ono nešto zbog čega mu ljudi lako padnu pod šarm. Romantičan je, zna reći pravu stvar u pravom trenutku i djeluje kao muškarac uz kojeg se osjećate sigurno. Ali upravo kod takvih često nastaje problem - jer srce voli lutati više nego što bi trebalo. Uz njega emocije nikad nisu upitne, ali vjernost ponekad jest.