Glumac Alan Blažević iz 'Divljih pčela' otkrio kako provodi ljeto: 'Ne mogu se predugo peći na suncu, osjećam se kao kokoš na roštilju'

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Nakon mjeseci napornih snimanja RTL-ove serije 'Divlje pčele', glumačka ekipa konačno je zamijenila filmski set za mir i odmor na moru. Glumac Alan Blažević, poznat po ulozi beskrupuloznog Ante Vukasa, otkrio je kako izgledaju njegovi ljetni dani kada reflektori utihnu. Ovoga ljeta Alan planira provesti većinu vremena u Dalmaciji. "Bit ću između Splita i Korčule. Čekam odgovor za jedan veliki projekt pa bi mi to moglo malo poremetiti planove, ali zasad sam ovdje dolje", poručio je Alan Blažević za Net.hr.

'Kada živite uz more, nekako ga uzimate zdravo za gotovo'

Korčula nije slučajan odabir – Alanova supruga je Korčulanka, pa je Vela Luka već godinama njihova ljetna baza, idealna za bijeg od užurbanog života. "U Veloj Luci imamo našu vikendicu, kamenu kuću."

icon-expand Vladimir Posavec Tušek i Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: Instagram

Nakon intenzivnih mjeseci snimanja, Alan priznaje da se odmoru veseli više nego ikad. "Apsolutno. Kada živite uz more, nekako ga uzimate zdravo za gotovo. Ali kad se maknete, kad vas posao potpuno okupira i nemate vremena, onda shvatite koliko vam zapravo nedostaje. Veselim se onome što Talijani zovu dolce far niente – slatkoći nerada." Na odmoru nije tip koji cijeli dan provodi na ležaljci. "Ne mogu se predugo peći na suncu, odmah se osjećam kao kokoš na roštilju. Više volim biti aktivan – plivati, baviti se nekim sportom, malo se družiti pa opet u more. I kada putuje van Hrvatske više volim gradska putovanja nego plaže. Obožavam istraživati gradove, arhitekturu i muzeje", kazao je.

Doma je doma

Ako ga posao ne zove na set, Alan planira provesti i desetak dana u Istri. "Svake godine iznajmimo kuću u Istri na tjedan ili deset dana. Uvijek smo ljeti na našoj obali."

icon-expand Alan Blažević i supruga Elica FOTO: RTL

Iako su ljetovali i u Italiji, Francuskoj i Španjolskoj, zaključak je uvijek isti: "U srpnju i kolovozu tamo su strašne gužve. U srcu sezone nema ljepše nego kod nas." Alan obožava ronjenje, ali samo na dah. "Ronim kad uhvatim vremena, ali bez boce. Ribarenje ipak prepuštam prijateljima." Na pitanje znači li to da je zadužen i za roštilj, kroz smijeh odgovara: "To svakako. Svi nešto doprinesemo pa na kraju zajedno sjednemo za stol." Najveće ljetno zadovoljstvo mu nisu aktivnosti, nego mirisi i zvukovi koji ga vraćaju u djetinjstvo. "Volim mirise mora i borova. To je meni bokun djetinjstva. Nekad si ih osjećao na svakom koraku, danas je previše prometa i ljudi. Na Korčuli se još uvijek možeš sakriti u neku uvalu i čuti samo cvrčke. Ti zvukovi, boje i mirisi meni su najveće ljetno zadovoljstvo."

icon-expand Sanja Vejnović i Alan Blažević FOTO: RTL

Alan se na otoku uspije potpuno odvojiti od mobitela. "Mobitel ostavim u kući. šta će mi? Uopće ga ne nosim sa sobom. Da me netko nazove i kaže da mi kuća gori u Splitu, rekao bih: 'Zovi vatrogasce, nemoj mene.' Imam dva trajekta dnevno, ako propustim jutarnji, adio Mare." "Kao da se vratim u devedesete ili početak 2000-tih, kad je sve bilo puno mirnije. Navečer samo provjerim mailove i to je to."

Roštilj, Oliver i motor