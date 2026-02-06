Glumac Alan iz serije 'Divlje pčele' požalio se na ulogu Ante Vukasa: 'Ti pogledi kada šetam kroz grad'

Glumu Alana Blaževića u seriji 'Divlje pčele' svi naveliko hvale, a sada se osvrnuo na mračnu stranu svoga lika Ante Vukasa te kako mu to utječe na svakodnevicu

Glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Alan Blažević, trenutno je u središtu pozornosti domaće javnosti zbog uloge u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, Blažević je dao jedinstven uvid u to kako je biti "negativac" kojeg publika voli mrziti, ali i otkrio tko je njegov glavni saveznik u borbi protiv mračne reputacije lika kojeg tumači.

Uloga koja ledi krv u žilama

Glumac se izravno obratio svojim pratiteljima, govoreći o izazovima tumačenja lika Ante Vukasa iz serije "Divlje pčele". Priznao je kako je nakon posljednjih osam do deset epizoda, u kojima je njegov lik počinio niz strašnih djela, od smaknuća do pokušaja ubojstva, postalo "neizmjerno teško opravdati Antu". Blažević je podijelio i osobno iskustvo, opisujući kako ga prolaznici, a posebno "bakice na Dolcu", gledaju s mješavinom straha i znatiželje, što je najbolji dokaz koliko je uvjerljiv u svojoj izvedbi. Njegova sposobnost da publici utjera strah u kosti nije iznenađenje s obzirom na njegovo bogato iskustvo i obrazovanje.

Alan Blažević, Divlje pčele

Iako ga domaća publika trenutno percipira kroz ovu mračnu ulogu, Blažević je glumac svjetskog kalibra. Svoje vještine usavršavao je na prestižnim američkim institucijama poput Lee Strasberg Theatre & Film Institute, a njegova filmografija uključuje uloge u Netflixovom akcijskom hitu '60 Minuta' i popularnoj američkoj seriji "FBI: International". Upravo ta svestranost omogućuje mu da se s jednakom uvjerljivošću transformira iz međunarodnog agenta ili povijesne ličnosti u lokalnog zlikovca koji izaziva jezu.

Neočekivani saveznik i oduševljenje publike

Nakon što je publiku držao u napetosti najavom da je "prisiljen na sljedeći potez", glumac je iznenada u kadru pokazao svoje tajno oružje – preslatkog, čupavog mačka Bepu. Kroz šalu je objasnio kako mačke imaju izvrstan instinkt za dobre ljude te da Bepo, koji bi "mogao ležati u njegovom krilu cijeli dan", služi kao dokaz da je on, Alan, zapravo dobar čovjek, za razliku od lika kojeg glumi. Ovaj duhoviti obrat oduševio je njegove pratitelje, koji su ga nagradili brojnim pozitivnim komentarima.

Ante Vukas, Divlje pčele