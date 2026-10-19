Glumac Davor Pavić za RTL.hr najavio veliki obrat za Milana Čavku

Zbog tog velikog uspjeha, glumačka ekipa i produkcija trenutačno punom parom snimaju nove nastavke. Rad na setu već je u punom jeku, a svi uključeni trude se opravdati veliko povjerenje gledatelja.

Omiljeno lice s malih ekrana Davor Pavić iskoristilo je priliku kako bi se srdačno zahvalilo svima koji prate seriju. Davor je istaknuo ogromnu i rekordnu gledanost koju je prva sezona postigla. Nije skrivao oduševljenje količinom ljubavi i podrške koju je publika pokazala od samog početka emitiranja.

Sudeći prema najavi, druga sezona već je sada znatno napetija, ispunjena neočekivanim događajima i uzbudljivim zapletima. Davor je naglasio da nas očekuje pregršt zapleta koji će dodatno zakomplicirati već složene odnose. Dodao je kako obećanje o većoj napetosti doista nije samo klišej, već stvarna slika onoga što su marljivi scenaristi pripremili.

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Posebno je zanimljivo ono što čeka upravo njegov lik. Milan Čavka naći će se usred velikog preokreta koji će zasigurno iznenaditi mnoge obožavatelje pred malim ekranima. Uz to, pred njim su i potpuno novi poslovi koji će usmjeriti radnju u nepredvidivom i vrlo uzbudljivom pravcu.

Ono što znamo je da je Milan Čavka odlučio napustiti Vrilo i otputovati u Ženevu, gdje ga je dočekala majka Rajka. Prije odlaska oprostio se od Tereze, ostavljajući iza sebe poznato okruženje i ljude koji su obilježili njegov život. No, njegov dolazak u Ženevu mogao bi donijeti brojna iznenađenja i neočekivane preokrete.

Hoće li mu susret s majkom promijeniti život i što ga sve čeka daleko od Vrila, tek ćemo doznati. Jedno je sigurno - pred Milanom je novo poglavlje, a njegov boravak u Ženevi mogao bi biti sve samo ne miran.

Ostaje nam samo nagađati o kakvoj je tajni zapravo riječ i kako će ona utjecati na sudbine ostalih likova u seriji. Kako bi saznali sve odgovore na nova pitanja, gledatelji će morati s nestrpljenjem pratiti nove nastavke.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.