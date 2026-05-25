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Divlje pčele

Glumac 'Divljih pčela' Amar Bukvić otvoreno o obitelji i djeci: 'Štrecne me oko srca kad vidim njihove stare fotografije'

Iskreno je otkrio kako izgleda njihov obiteljski život, koliko mu znači supruga Alma te zašto ga roditeljstvo danas najviše emotivno pogađa

RTL.hr
25.05.2026 14:00

Glumac Amar Bukvić, kojeg gledatelji RTL-a trenutačno prate kao Tomu Domazeta u seriji 'Divlje pčele', za Gloriju je progovorio o obitelji, djeci, braku i životu izvan seta. Iako posljednjih mjeseci radi intenzivnim tempom, priznaje da mu je upravo povratak kući najveća ravnoteža.

Obitelj mu je najveća podrška

Amar je otkrio da mu dani često počinju vrlo rano, a završavaju nakon dugih sati snimanja i kazališnih obaveza. Uz seriju 'Divlje pčele', igra i u predstavama 'Majka' i 'Kraljevo' u Gavelli, a iza sebe ima i intenzivno razdoblje snimanja filma Dioklecijan'.

Kod kuće ga čekaju supruga Alma Vukićević Bukvić te njihovo dvoje djece, sin Aman i kći Amal. O supruzi govori s puno zahvalnosti.

"Da, bez nje ne bi ništa funkcioniralo. Često se i sam izgubim' u silnim aktivnostima na koja idu Aman i Amal pa kada ih vozim, dobijem upute u koliko sati je nogomet, košarka, gimnastika, ples, šah, informatika, programiranje... Aman je neko vrijeme išao u dramsku skupinu, ali je više zainteresiran za sport. Amal je ipak više zainteresirana za umjetnost", rekao je.

Amar Bukvić
Amar Bukvić FOTO: RTL

Djeca su mu promijenila pogled na život

Bukvić je iskreno govorio i o tome koliko ga je očinstvo promijenilo. Priznao je da su se s djecom pojavili i novi strahovi.

"Teško mi je o tome govoriti, naravno da sam osvijestio nove strahove za koje nisam ni znao da postoje. Otkako imam djecu više uopće ne mogu gledati filmove i serije u kojima se događa nešto loše s djecom, primjerice dijete nestane i slično. Imam golemu empatiju kada su djeca u pitanju, snažan poriv da pomognem. Nema tih strahova koji ti mogu okupirati misli kao kad imaš djecu."

Amar i Alma Bukvić
Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram

Aman je velika dobrica, Amal zafrkuta frajerica'

Na pitanje kakvi su karakterno njegovi sin i kći, Amar je odgovorio vrlo nježno.

"Aman je karakterno velika dobrica, dok je Amal zafrkuta frajerica. Ali beskrajno se vole i sretan sam zbog toga. Vole zajedno provoditi vrijeme. A kad su odvojeni, uvijek pitaju jedno za drugo."

Dodao je i da Aman jako voli čitati, sport i statistiku, dok Amal više vuče prema umjetnosti.

Amar Bukvić
Amar Bukvić FOTO: RTL

Djeca ga ipak ne gledaju u Divljim pčelama'

Iako je njihov otac jedno od najpoznatijih lica RTL-ove serije, djeca ga u Divljim pčelama' ipak ne prate redovito.

"Kada je riječ o Divljim pčelama', pokušali su, ali su shvatili da je serija preozbiljna za njih. Druga je situacija kada su kod bake i djeda koji seriju vjerno prate, pa moraju i klinci. Alma im pušta moje stare serije, vole Bibin svijet', Stellu'...  Ali nisu posebno oduševljeni tatom na ekranu jer su već navikli na to."

Amar Bukvić
Amar Bukvić FOTO: RTL

Vikendi su rezervirani za obitelj

Iako zbog posla često izbiva iz kuće, Amar naglašava da vikende pokušava maksimalno posvetiti obitelji. Otkrio je i da s djecom i suprugom voli putovati, a posebno pamte putovanja s elementom iznenađenja.

"Zato se trudim vikende maksimalno iskoristiti za kvalitetno obiteljsko vrijeme. Alma i ja volimo putovati s djecom, pa smo prije prošlog ljeta s njima bili u Londonu i Parizu. I sada planiramo nova putovanja, ali djeci to uvijek držimo u tajnosti jer volimo element iznenađenja."

Upravo zato, unatoč nagradama, velikim ulogama i profesionalnim obavezama, Amar ne skriva da mu je najvažnija životna uloga ona obiteljska.

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