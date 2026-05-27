Glumac 'Divljih pčela' Davor Pavić otvara sezonu! Uživa na plaži u ljetnim temperaturama!

Glumac Davor Pavić, zvijezda popularne serije 'Divlje pčele' uživa na plaži. Podijelio je kako uživa na plaži uz piće te poručio: "Sezona otvorena."
Inače, od buntovnika i autsajdera do čovjeka koji sjeda za stol Vukasovih - Milan Čavka postao je jedan od najvažnijih likova serije. Milan Čavka u posljednjim epizodama Divljih pčela' prolazi kroz možda najveću transformaciju od svih likova u seriji. Nekada impulzivan, izgubljen i vođen emocijama, danas je čovjek koji se suočava s istinom koja mu je potpuno promijenila život.
Od sluge do člana obitelji Vukas
Najveći obrat dogodio se kada je otkriveno da je Milan zapravo Rajkin sin. Taj trenutak nije promijenio samo njegov život, nego i cijelu dinamiku Vrila.