Glumac 'Divljih pčela' Davor Pavić otvara sezonu! Uživa na plaži u ljetnim temperaturama!

Glumac Davor Pavić, zvijezda popularne serije 'Divlje pčele' uživa na plaži. Podijelio je kako uživa na plaži uz piće te poručio: "Sezona otvorena."

Inače, od buntovnika i autsajdera do čovjeka koji sjeda za stol Vukasovih - Milan Čavka postao je jedan od najvažnijih likova serije. Milan Čavka u posljednjim epizodama Divljih pčela' prolazi kroz možda najveću transformaciju od svih likova u seriji. Nekada impulzivan, izgubljen i vođen emocijama, danas je čovjek koji se suočava s istinom koja mu je potpuno promijenila život.