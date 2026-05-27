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Divlje pčele

Glumac 'Divljih pčela' Davor Pavić otvara sezonu! Uživa na plaži u ljetnim temperaturama!

Glumac 'Divljih pčela' Davor Pavić uživa u ljetnim temperaturama

RTL.hr
27.05.2026 13:00

Glumac Davor Pavić, zvijezda popularne serije 'Divlje pčele' uživa na plaži. Podijelio je kako uživa na plaži uz piće te poručio: "Sezona otvorena."

Inače, od buntovnika i autsajdera do čovjeka koji sjeda za stol Vukasovih - Milan Čavka postao je jedan od najvažnijih likova serije. Milan Čavka u posljednjim epizodama Divljih pčela' prolazi kroz možda najveću transformaciju od svih likova u seriji. Nekada impulzivan, izgubljen i vođen emocijama, danas je čovjek koji se suočava s istinom koja mu je potpuno promijenila život.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Od sluge do člana obitelji Vukas

Najveći obrat dogodio se kada je otkriveno da je Milan zapravo Rajkin sin. Taj trenutak nije promijenio samo njegov život, nego i cijelu dinamiku Vrila.

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