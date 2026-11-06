Glumac 'Divljih pčela' Marin Klišmanić objavio fotografiju sa suprugom Katarinom: Iza njihove ljubavi krije se priča koja je dirnula mnoge

I dok je na malim ekranima njegov lik Marko Vukas okružen brojnim ljubavnim i obiteljskim dramama, Marin Klišmanić privatno uživa u mirnijoj ljubavnoj priči koja je prošla kroz jednu od najvećih životnih kušnji.
Težak obiteljski period
Marin i Katarina upoznali su se zahvaljujući njegovoj dugogodišnjoj prijateljici i kolegici Teni Nemet Brankov. Katarina se nakon sedam godina života u Kataru vratila u Hrvatsku, a sudbonosni susret dogodio se sasvim spontano, u parku ispred njezine zgrade. Marin je kasnije priznao kako tada nije ni slutio da će taj slučajni susret prerasti u brak.
No već nakon nekoliko mjeseci veze njihov je odnos stavljen na ozbiljnu kušnju.
Kako je Katarina ranije ispričala, nakon samo pet mjeseci veze dijagnosticiran joj je rak jajnika. U tom teškom razdoblju čak je pokušala prekinuti vezu jer nije željela da Marin prolazi kroz dodatnu bol, posebno zato što je u to vrijeme već prolazio kroz teško razdoblje nakon smrti oca. Marin ipak nije otišao, već je ostao uz nju tijekom liječenja.
Upravo ih je to iskustvo, kako je Katarina priznala, dodatno povezalo. Nakon završetka kemoterapije zajedno su otputovali u Švicarsku, gdje ju je Marin zaprosio. Prosidba nije bila spektakularna ni unaprijed isplanirana scena, već intiman trenutak u hotelskoj sobi koji je, kako je Katarina opisala, bio potpuno u njegovu stilu.
Vjenčali su se u Marinovu rodnom kraju
Par je 22. svibnja ove godine izgovorio sudbonosno 'da' u Kaštel Štafiliću, Marinovu rodnom mjestu. Na slavlju su ih okružili obitelj, prijatelji i brojni bliski ljudi, a glumac nije skrivao koliko mu je taj dan značio.
Kasnije je u RTL-ovu podcastu 'Spill The Tea' otkrio i kako se nakon vjenčanja osjeća potpuno drukčije.
Govoreći o braku, priznao je da ima osjećaj kao da je napokon pronašao svoje mjesto te ga opisao kao ostvarenje sna za koji ranije nije ni znao da ga ima.
Marin je otkrio i kako su on i Katarina zajedno organizirali vjenčanje, ali su brzo podijelili zadatke. Ona je preuzela kreativne detalje poput cvijeća i dekoracija, dok je on bio zadužen za praktične stvari poput sale, benda i logistike.
Privatno daleko od drama Marka Vukasa
Publika Marina trenutačno prati kao Marka Vukasa u 'Divljim pčelama', ulozi koju je preuzeo početkom godine. U prvom intervjuu za RTL.hr govorio je o izazovu ulaska u već izgrađeni lik i priznao da se s Markom najviše povezao kroz osjećaj nepripadanja i njegovu skrivenu ranjivost.
Dok njegov televizijski lik prolazi kroz ljubavne zaplete, obiteljske tajne i brojne teške odluke, Marin izvan seta ne skriva koliko mu znači odnos sa suprugom.
Najnovija zajednička fotografija tako je još jedan mali uvid u njihovu svakodnevicu nakon vjenčanja, ali i podsjetnik na snažnu priču koja stoji iza njihovog osmijeha.
Nakon bolesti, liječenja, prosidbe i vjenčanja, Marin i Katarina danas zajedno uživaju u novom životnom poglavlju.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.