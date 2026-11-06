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Divlje pčele

Glumac 'Divljih pčela' Marin Klišmanić objavio fotografiju sa suprugom: Njihova priča dirnula je mnoge

Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji RTL-a prate u ulozi Marka Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', ponovno je raznježio pratitelje prizorom iz privatnog života. Na Instagramu je objavio fotografiju sa svojom suprugom Katarinom, s kojom je ove godine uplovio u bračnu luku

RTL.hr
06.11.2026 12:41

I dok je na malim ekranima njegov lik Marko Vukas okružen brojnim ljubavnim i obiteljskim dramama, Marin Klišmanić privatno uživa u mirnijoj ljubavnoj priči koja je prošla kroz jednu od najvećih životnih kušnji.

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Težak obiteljski period

Marin i Katarina upoznali su se zahvaljujući njegovoj dugogodišnjoj prijateljici i kolegici Teni Nemet Brankov. Katarina se nakon sedam godina života u Kataru vratila u Hrvatsku, a sudbonosni susret dogodio se sasvim spontano, u parku ispred njezine zgrade. Marin je kasnije priznao kako tada nije ni slutio da će taj slučajni susret prerasti u brak.

No već nakon nekoliko mjeseci veze njihov je odnos stavljen na ozbiljnu kušnju.

Kako je Katarina ranije ispričala, nakon samo pet mjeseci veze dijagnosticiran joj je rak jajnika. U tom teškom razdoblju čak je pokušala prekinuti vezu jer nije željela da Marin prolazi kroz dodatnu bol, posebno zato što je u to vrijeme već prolazio kroz teško razdoblje nakon smrti oca. Marin ipak nije otišao, već je ostao uz nju tijekom liječenja.

Marin Klišmanić
Marin Klišmanić FOTO: Instagram

Upravo ih je to iskustvo, kako je Katarina priznala, dodatno povezalo. Nakon završetka kemoterapije zajedno su otputovali u Švicarsku, gdje ju je Marin zaprosio. Prosidba nije bila spektakularna ni unaprijed isplanirana scena, već intiman trenutak u hotelskoj sobi koji je, kako je Katarina opisala, bio potpuno u njegovu stilu.

Vjenčali su se u Marinovu rodnom kraju

Par je 22. svibnja ove godine izgovorio sudbonosno 'da' u Kaštel Štafiliću, Marinovu rodnom mjestu. Na slavlju su ih okružili obitelj, prijatelji i brojni bliski ljudi, a glumac nije skrivao koliko mu je taj dan značio.

Kasnije je u RTL-ovu podcastu 'Spill The Tea' otkrio i kako se nakon vjenčanja osjeća potpuno drukčije.

Marin Klišmanić, Spill The Tea
Marin Klišmanić, Spill The Tea FOTO: RTL

Govoreći o braku, priznao je da ima osjećaj kao da je napokon pronašao svoje mjesto te ga opisao kao ostvarenje sna za koji ranije nije ni znao da ga ima.

Marin je otkrio i kako su on i Katarina zajedno organizirali vjenčanje, ali su brzo podijelili zadatke. Ona je preuzela kreativne detalje poput cvijeća i dekoracija, dok je on bio zadužen za praktične stvari poput sale, benda i logistike.

Marin Klišmanić, Marko Vukas, Divlje pčele
Marin Klišmanić, Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Privatno daleko od drama Marka Vukasa

Publika Marina trenutačno prati kao Marka Vukasa u 'Divljim pčelama', ulozi koju je preuzeo početkom godine. U prvom intervjuu za RTL.hr govorio je o izazovu ulaska u već izgrađeni lik i priznao da se s Markom najviše povezao kroz osjećaj nepripadanja i njegovu skrivenu ranjivost.

Dok njegov televizijski lik prolazi kroz ljubavne zaplete, obiteljske tajne i brojne teške odluke, Marin izvan seta ne skriva koliko mu znači odnos sa suprugom.

Katarina i Marin Klišmanić
Katarina i Marin Klišmanić FOTO: RTL

Najnovija zajednička fotografija tako je još jedan mali uvid u njihovu svakodnevicu nakon vjenčanja, ali i podsjetnik na snažnu priču koja stoji iza njihovog osmijeha.

Nakon bolesti, liječenja, prosidbe i vjenčanja, Marin i Katarina danas zajedno uživaju u novom životnom poglavlju.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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