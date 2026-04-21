Glumac Ivan Barišić iz 'Divljih pčela' raskinuo zaruke s dugogodišnjom djevojkom: 'Fokusiran sam na nove projekte'

Mladi glumac Ivan Barišić (27) u kratkom je roku postao jedno od najprepoznatljivijih lica s malih ekrana, osvojivši simpatije publike ulogom šarmantnog, ali i kompliciranog Nikole Vukasa u popularnoj seriji "Divlje pčele". Njegov životni put između Njemačke i Hrvatske te predanost glumi čine ga jednim od najzanimljivijih novih imena na sceni, a sada je za Gloria.hr otkrio još jednu novost u svome životu.
Naime, otkrio je kako su on i njegova dugogodišnja djevojka Monika raskinuli zaruke.
"Naravno, njoj želim sve najbolje u životu, a ja sam sada fokusiran na nove projekte i izazove koji me čekaju", rekao je Ivan za Gloria.hr i dodao:
"Vjerujem da za svakoga postoji njegova ili njezina srodna duša. Ja se uzdam u dragoga Boga da će meni, kao i svima drugima, pomoći i po tom pitanju. Volio bih imati još veću obitelj od one u kojoj sam odrastao – milijun malih Barišića. Koliko god dragi Bog meni i mojoj budućoj ženi podari djece, bit ću sretan. Što više, to bolje, ali vidjet ćemo kakav je Njegov plan za mene".
Sebe opisuje kao romantičara, a slobodno vrijeme najradije provodi svirajući gitaru, u sportu ili na druženjima uz društvene igre. Kao svoje najveće životne uzore ističe roditelje, majku Luciju i oca Tadiju, koji su mu, uz brata i sestru, najveća podrška. Mir nakon napornih snimanja pronalazi u večernjoj šetnji i odlasku na misu.
Zbog predanosti poslu i novim projektima koji ga čekaju, povratak u Njemačku zasad ne planira. Svojim talentom i karizmom Ivan Barišić je dokazao da je zvijezda čije vrijeme tek dolazi, a publika s nestrpljenjem iščekuje njegove nove uloge.
