Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Glumac Ivan Barišić iz 'Divljih pčela' raskinuo zaruke s dugogodišnjom djevojkom: 'Fokusiran sam na nove projekte'

Ivan Barišić iz serije 'Divlje pčele' otkrio je kako je raskinuo zaruke s dugogodišnjom djevojkom

RTL.hr
21.04.2026 14:14

Mladi glumac Ivan Barišić (27) u kratkom je roku postao jedno od najprepoznatljivijih lica s malih ekrana, osvojivši simpatije publike ulogom šarmantnog, ali i kompliciranog Nikole Vukasa u popularnoj seriji "Divlje pčele". Njegov životni put između Njemačke i Hrvatske te predanost glumi čine ga jednim od najzanimljivijih novih imena na sceni, a sada je za Gloria.hr otkrio još jednu novost u svome životu.

Naime, otkrio je kako su on i njegova dugogodišnja djevojka Monika raskinuli zaruke. 

Ivan Barišić, Divlje pčele
Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: Matea Smolčić Senčar

"Naravno, njoj želim sve najbolje u životu, a ja sam sada fokusiran na nove projekte i izazove koji me čekaju", rekao je Ivan za Gloria.hr i dodao:

"Vjerujem da za svakoga postoji njegova ili njezina srodna duša. Ja se uzdam u dragoga Boga da će meni, kao i svima drugima, pomoći i po tom pitanju. Volio bih imati još veću obitelj od one u kojoj sam odrastao – milijun malih Barišića. Koliko god dragi Bog meni i mojoj budućoj ženi podari djece, bit ću sretan. Što više, to bolje, ali vidjet ćemo kakav je Njegov plan za mene".

Ivan Barišić, Divlje pčele
Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Sebe opisuje kao romantičara, a slobodno vrijeme najradije provodi svirajući gitaru, u sportu ili na druženjima uz društvene igre. Kao svoje najveće životne uzore ističe roditelje, majku Luciju i oca Tadiju, koji su mu, uz brata i sestru, najveća podrška. Mir nakon napornih snimanja pronalazi u večernjoj šetnji i odlasku na misu.

Zbog predanosti poslu i novim projektima koji ga čekaju, povratak u Njemačku zasad ne planira. Svojim talentom i karizmom Ivan Barišić je dokazao da je zvijezda čije vrijeme tek dolazi, a publika s nestrpljenjem iščekuje njegove nove uloge.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

