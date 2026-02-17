Glumac Ivan Barišić za RTL.hr o tome koliko se Nikola Vukas sada mijenja u seriji 'Divlje pčele': 'Postaje pravi muškarac'

Glumac Ivan Barišić osvojio je srca publike ulogom Nikole Vukasa u popularnoj seriji "Divlje pčele ". Njegov lik, mladić zarobljen u pedesetim godinama prošlog stoljeća, slojevit je i kompleksan, a Barišić je u nedavnim razgovorima otkrio što ga pokreće te kako će se u nadolazećim epizodama promijeniti.

Barišić opisuje Nikolu kao mladića kojeg kroz život vodi nezaustavljivi optimizam. Iako često griješi, njegova je temeljna motivacija želja da svakoga dana postane bolji čovjek. No, ispod samouvjerene vanjštine krije se duboka unutarnja borba. "Nikola je iznutra ranjiv i rastrgan između onoga što želi biti i onoga što društvo ili okolnosti od njega zahtijevaju", ističe glumac. Zanimljivo je da je povukao paralelu s jednim od najpoznatijih filmskih likova, Michaelom Corleoneom iz kultnog filma "Kum", sugerirajući time dubinu i potencijal za transformaciju koji se kriju u Nikoli. Premda živi u prošlosti, njegove vrijednosti, smatra Barišić, vrlo su bliske današnjima, što ga čini likom s kojim se moderna publika lako može poistovjetiti.

Granica između glumca i lika ponekad je vrlo tanka, a Ivan Barišić ne skriva da s Nikolom dijeli neke ključne osobine. Priznaje kako je i sam beznadni romantik koji se, baš poput svog lika, "bori za ljubav do kraja". Zajednički im je i životni optimizam koji ih obojicu gura naprijed. Nikola je u seriji pisac, a glumac se kroz šalu pita tko je od njih dvojice veći umjetnik, ostavljajući vremenu da to pokaže. Uloga mu je donijela i priliku da uroni u modu pedesetih godina, u čemu posebno uživa. Ističe kako mu cjelodnevno nošenje sakoa ne predstavlja nikakav problem, iako bi u privatnom životu možda odabrao drugačije boje.

Ljubavna priča Nikole i Cvite postala je jedan od omiljenih elemenata serije, a Barišić naglašava da je kemija na ekranu rezultat velikog profesionalizma i međusobnog povjerenja s kolegicom Lidijom Penić-Grgaš. Zbog iznimno brzog tempa snimanja, njihov prvi poljubac snimljen je gotovo na samom početku, što ih je prisililo da se brzo upoznaju i usklade. To je na kraju rezultiralo čvrstim prijateljstvom i izvan seta. Glumac je također uživao u stvaranju obiteljske dinamike s "televizijskom braćom", Antoniom Agostinijem i Marinom Klišmanićem, te sestrom Terezom, koju tumači Margarita Mladinić, smatrajući njezin lik najsmješnijim u obitelji Vukas.

Nikolin lik mijenja se s vremenom, a Ivan je otkrio i na koji način.

"Trenutačno mi je zapravo jako zanimljivo glumiti Nikolu jer više nije samo mamina i tatina maza", započeo je Barišić, pazeći da ne otkrije previše detalja iz nadolazećih epizoda. Naglasio je kako njegov lik napokon odrasta i preuzima stvari u svoje ruke. "Sada postaje pravi muškarac. U seriji se bori još više nego ikad protiv svog oca", dodao je, dajući naslutiti da gledatelje očekuju uzbudljivi i dramatični zapleti.

Popularnost serije i lika ugodno je iznenadila i samog glumca. Barišić je zahvalan na svim pozitivnim reakcijama publike, redovito prateći komentare na društvenim mrežama. Posebno ga veseli što su gledatelji toliko zavoljeli romansu Nikole i Cvite, a svaka pohvala i kritika, kako kaže, daju mu dodatni poticaj.