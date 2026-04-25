Glumac iz 'Divljih pčela' za RTL.hr otkrio što stoji iza Đordanovih postupaka i zašto ne odustaje od Zore: 'Tvrdim i stojim iza toga'

Odnos Đordana i Zore u 'Divljim pčelama' sve je više u fokusu gledatelja, a mnogi se pitaju jedno - jesu li njegove namjere zaista iskrene ili se iza svega krije nešto više?

U razgovoru za RTL.hr, glumac Kristian Šupe, koji utjelovljuje Đordana, ponudio je jasniji uvid u njegov karakter i odnos prema Zori.

Lik koji želi ostati vjeran sebi

Kako sam ističe, Đordano nije jednostavan lik, ali ima jasno definirane motive. "Prije svega, tvrdim da je Đordano odlično napisan, s jasnim razvojnim lukom lica, i doista je bilo zadovoljstvo uskočiti u ulogu i interpretirati ga. Otkrivajući njegove namjere, protumačio sam da mu je glavna motivacija u društvu održati sliku u javnosti kao čestitog, poštenog, dobro odgojenog i radišnog čovjeka - sliku koju mu je otac ostavio u nasljeđe i koju želi opravdati, kako bi ga i dalje učinio ponosnim." Upravo ta potreba za očuvanjem slike i vrijednosti oblikuje njegove odluke, ali i način na koji pristupa odnosima.

Đordano (Kristian Šupe), Divlje pčele FOTO: RTL

Zora i Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav prema Zori kao pokretač

Kada je riječ o Zori, stvari su, prema Šupi, vrlo jasne. "U odnosu sa Zorom, naravno, glavna motivacija je ljubav - da ostvari s njom obitelj punu podrške i razumijevanja, uzajamnog voljenja i poštovanja. Zato je uporan i ne odustaje lako." Đordano tako nije vođen samo emocijom, nego i jasnom vizijom budućnosti. "On je nježna duša i romantik, ali je isto tako razborit i principijelan; ima svoj moralni i etički kompas kojim se vodi kroz život."

Đordano (Kristian Šupe) i Zora (Lidija Kordić), Divlje pčele FOTO: RTL

Jesu li njegove namjere iskrene?

Pitanje koje najviše zanima gledatelje jest - može li mu se vjerovati? Šupe ne ostavlja puno prostora za sumnju: "Po mom mišljenju, osim njezina karaktera i ljepote, privukla ga je i njegova zamisao sretne obitelji te uvjerenje da upravo ona može biti ta s kojom će graditi tu stvarnost." Dodaje i ono ključno: "Tvrdim i stojim iza toga da njegove namjere nimalo nisu neiskrene, niti gledateljima sugeriram da budu posebno oprezni." Ipak, ostavlja malu dozu otvorenosti: "Ipak, neka sve za sebe preispitaju na sokratovski način - možda će oni vidjeti nešto što ja ne vidim, tko zna?"

Zora, Đordano FOTO: RTL

Odnos koji tek dolazi do izražaja