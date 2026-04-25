Glumac iz 'Divljih pčela' za RTL.hr otkrio što stoji iza Đordanovih postupaka i zašto ne odustaje od Zore: 'Tvrdim i stojim iza toga'

U razgovoru za RTL.hr, glumac Kristian Šupe, koji utjelovljuje Đordana, ponudio je jasniji uvid u njegov karakter i odnos prema Zori.
Lik koji želi ostati vjeran sebi
Kako sam ističe, Đordano nije jednostavan lik, ali ima jasno definirane motive.
"Prije svega, tvrdim da je Đordano odlično napisan, s jasnim razvojnim lukom lica, i doista je bilo zadovoljstvo uskočiti u ulogu i interpretirati ga. Otkrivajući njegove namjere, protumačio sam da mu je glavna motivacija u društvu održati sliku u javnosti kao čestitog, poštenog, dobro odgojenog i radišnog čovjeka - sliku koju mu je otac ostavio u nasljeđe i koju želi opravdati, kako bi ga i dalje učinio ponosnim."
Upravo ta potreba za očuvanjem slike i vrijednosti oblikuje njegove odluke, ali i način na koji pristupa odnosima.
Ljubav prema Zori kao pokretač
Kada je riječ o Zori, stvari su, prema Šupi, vrlo jasne.
"U odnosu sa Zorom, naravno, glavna motivacija je ljubav - da ostvari s njom obitelj punu podrške i razumijevanja, uzajamnog voljenja i poštovanja. Zato je uporan i ne odustaje lako."
Đordano tako nije vođen samo emocijom, nego i jasnom vizijom budućnosti.
"On je nježna duša i romantik, ali je isto tako razborit i principijelan; ima svoj moralni i etički kompas kojim se vodi kroz život."
Jesu li njegove namjere iskrene?
Pitanje koje najviše zanima gledatelje jest - može li mu se vjerovati?
Šupe ne ostavlja puno prostora za sumnju:
"Po mom mišljenju, osim njezina karaktera i ljepote, privukla ga je i njegova zamisao sretne obitelji te uvjerenje da upravo ona može biti ta s kojom će graditi tu stvarnost."
Dodaje i ono ključno:
"Tvrdim i stojim iza toga da njegove namjere nimalo nisu neiskrene, niti gledateljima sugeriram da budu posebno oprezni."
Ipak, ostavlja malu dozu otvorenosti:
"Ipak, neka sve za sebe preispitaju na sokratovski način - možda će oni vidjeti nešto što ja ne vidim, tko zna?"
Odnos koji tek dolazi do izražaja
I dok se radnja razvija, jasno je da odnos Zore i Đordana nije jednostavan, ali upravo u tome leži njegova snaga.
Iz perspektive glumca, riječ je o priči koja se ne temelji na površnim emocijama, već na upornosti, vrijednostima i želji za nečim trajnim.
Hoće li Zora to prepoznati i hoće li njihova priča zaista krenuti u smjeru koji Đordano priželjkuje, tek ćemo vidjeti.