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Divlje pčele

Glumac iz 'Divljih pčela' Pere Eranović presmiješnim skečom najavio ljetnu sezonu: Evo u kojoj se hit-ulozi okušao

Splitski glumac i član dramskog ansambla HNK Split, Pere Eranović, ponovno je pokazao svoj smisao za humor u novom videu na Instagramu koji je brzo privukao pažnju publike

RTL.hr
20.05.2026 13:15

U maniri iskusnog komičara, Pere Eranović je snimio kratki satirični skeč na temu dobro poznatog stereotipa o češkim turistima, prikazavši emotivan trenutak u kojem otac svoga sina Jiříja priprema za prvi samostalni posjet Hrvatskoj. Video, koji je sam autor ironično nazvao "Video koji će vas rasplakati", na duhovit način obrađuje ljetne folklorne priče, taman ususret novoj ljetnoj sezoni.

Obred inicijacije uz paštetu i japanke

U videu, Eranović s lažnim češkim naglaskom i suzama u očima drži emotivan govor svom sinu. Opisuje mu Hrvatsku kao mjesto gdje će doživjeti ključne životne trenutke: prvi put će biti na jadranskoj obali, pojesti prvu češku paštetu uz more i, kao krunu svega, "penjati se po Velebitu sa svojim tatom". Vrhunac ovog dirljivog obiteljskog trenutka događa se kada otac sinu poklanja, kako kaže natpis na ekranu, "Tvoju planinarsku obuću". U tom trenutku, uz dramatičnu zborsku glazbu, ponosno podiže par običnih japanki.

Upravo je ta scena izazvala najviše smijeha među pratiteljima, koji su u komentarima odmah nastavili u istom tonu. "I za Biokovo", napisao je jedan korisnik, dok je drugi duhovito upitao: "A luftić do Krka?", aludirajući na još jedan čest stereotip. Eranovićev video tako savršeno pogađa u srž lokalnog humora koji se već godinama veže uz navike dijela turista.

Pere Eranović
Pere Eranović FOTO: Instagram

Humorom na ozbiljnu temu uoči sezone

Iako je skeč prvenstveno zabavnog karaktera, on dotiče vječno aktualnu temu sigurnosti u planinama, koja dolazi u fokus s početkom svake turističke sezone. Nije slučajno što je Eranović u opisu videa označio i Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS). Upravo su pripadnici HGSS-a ti koji svake godine imaju desetke intervencija zbog turista koji u planine odlaze neadekvatno opremljeni. Primjerice, stanica HGSS-a Split, koja je nedavno primila i skupnu Nagradu Grada Splita, početkom svibnja imala je dvije intervencije u jednom danu, dok su njihovi kolege iz Rijeke krajem travnja u danu imali čak četiri akcije spašavanja.

Iako statistike HGSS-a pokazuju da većinu spašenih osoba čine domaći državljani, stereotip o "Česima u japankama" ostao je duboko ukorijenjen. Važno je ipak napomenuti da su upravo češki turisti jedni od najvjernijih gostiju na Jadranu, čija tradicija putovanja u Hrvatsku seže daleko u povijest.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pere Eranović, svestrani umjetnik kojeg šira publika trenutno prati kao Vicu Radonića u popularnoj seriji 'Divlje pčele', ovim je videom još jednom potvrdio svoj talent za satiru. Uspio je na simpatičan način iskoristiti opće mjesto iz popularne kulture kako bi stvorio sadržaj koji ne samo da zabavlja, već i suptilno podsjeća na važnost odgovornog ponašanja u prirodi, upakiravši ozbiljnu poruku u neodoljivo duhovit paket u pravo vrijeme - neposredno pred početak ljetne sezone.

divlje pčele pere eranović
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