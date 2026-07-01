Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Glumac Luka Šegota objavio fotku sa seta 'Divljih pčela' i poručio: 'Ošli i zadrugari na pauzu'

Nakon ovakvih objava s terena, gledatelji još teže podnose iščekivanje druge sezone

RTL.hr
01.07.2026 09:00

Nakon što je prva sezona hit-serije 'Divlje pčele' završila spektakularnim finalom, obožavatelji s nestrpljenjem prate svaki korak glumačke postave u nadi da će uloviti bilo kakav trag o tome što donose nove epizode. Da je atmosfera na setu druge sezone itekako užarena, ali i zabavna, potvrdio je glumac Luka Šegota, kojeg je publika zavoljela u ulozi Jakova Vukasa.

On je na svojim društvenim mrežama podijelio ekskluzivnu fotografiju koja je odmah privukla pažnju vjernih gledatelja.

Glumci 'Divljih pčela'
Glumci 'Divljih pčela' FOTO: Instagram

'Ošli i zadrugari na pauzu'

Šegota je na svom Instagram profilu objavio "story" sa snimanja na kojem pozira u društvu svojih glumačkih kolega. Dobro raspoložena ekipa uhvaćena je u prepoznatljivim kostimima koji nas vraćaju u specifičan ambijent serije, a glumac je uz fotografiju dodao i kratak, simpatičan opis koji savršeno opisuje trenutak:

"Ošli i zadrugari na pauzu", napisao je Luka uz emotikon srca, pokazujući kako glumci koriste svaku slobodnu minutu između napornih klapa za opuštanje, druženje i punjenje baterija.

divlje pčele serija divlje pčele divlje pčele druga sezona
Moglo bi te zanimati

ANKETA S brkovima ili bez? Zvijezda 'Divljih pčela' Alan Blažević potpuno promijenio izgled

Davor Pavić otkrio što čeka Čavku u drugoj sezoni 'Divljih pčela': 'Ovaj sat na meni simbolizira veliku promjenu'

Antonio Scarpa za RTL.hr otkriva što nas čeka u 'Divljim pčelama': 'Druga sezona će biti još zapletenija, mračnija, u nekim trenucima čak i brutalna'

Alan Blažević oprostio se od seta 'Divljih pčela' pa otkrio gdje ga gledamo uskoro

Davor Pavić podijelio fotku s Jelenom Perčin sa seta 'Divljih pčela': 'Mama i sin idu na pauzu'

Dok nam Kate već nedostaje, Ana Marija Veselčić o drugoj sezoni 'Divljih pčela' poručuje: 'Nećemo vas razočarati'

Pročitaj na Net.hr
Borba s drogom, alkoholom i demonima: Ovo su najšokantnija izdanja legendarne Amy Winehouse
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde