Glumac Luka Šegota objavio fotku sa seta 'Divljih pčela' i poručio: 'Ošli i zadrugari na pauzu'

Nakon što je prva sezona hit-serije 'Divlje pčele' završila spektakularnim finalom, obožavatelji s nestrpljenjem prate svaki korak glumačke postave u nadi da će uloviti bilo kakav trag o tome što donose nove epizode. Da je atmosfera na setu druge sezone itekako užarena, ali i zabavna, potvrdio je glumac Luka Šegota, kojeg je publika zavoljela u ulozi Jakova Vukasa.

On je na svojim društvenim mrežama podijelio ekskluzivnu fotografiju koja je odmah privukla pažnju vjernih gledatelja.