Glumac Luka Šegota objavio fotku sa seta 'Divljih pčela' i poručio: 'Ošli i zadrugari na pauzu'

Nakon što je prva sezona hit-serije 'Divlje pčele' završila spektakularnim finalom, obožavatelji s nestrpljenjem prate svaki korak glumačke postave u nadi da će uloviti bilo kakav trag o tome što donose nove epizode. Da je atmosfera na setu druge sezone itekako užarena, ali i zabavna, potvrdio je glumac Luka Šegota, kojeg je publika zavoljela u ulozi Jakova Vukasa.
On je na svojim društvenim mrežama podijelio ekskluzivnu fotografiju koja je odmah privukla pažnju vjernih gledatelja.
'Ošli i zadrugari na pauzu'
Šegota je na svom Instagram profilu objavio "story" sa snimanja na kojem pozira u društvu svojih glumačkih kolega. Dobro raspoložena ekipa uhvaćena je u prepoznatljivim kostimima koji nas vraćaju u specifičan ambijent serije, a glumac je uz fotografiju dodao i kratak, simpatičan opis koji savršeno opisuje trenutak:
"Ošli i zadrugari na pauzu", napisao je Luka uz emotikon srca, pokazujući kako glumci koriste svaku slobodnu minutu između napornih klapa za opuštanje, druženje i punjenje baterija.