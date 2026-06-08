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Divlje pčele

Glumac Pere Eranović direktno se obratio fanovima 'Divljih pčela' nakon Vicinog kraja: 'Strastvena ste publika, ponekad nemilosrdna'

Nakon što je u seriji Milan Čavka ubio Vicu Radonića, odnosno Zlatana, glumac Pere Eranović emotivno se obratio gledateljima u grupi obožavatelja 'Divljih pčela'

RTL.hr
08.06.2026 09:00

Jedan od najintrigantnijih likova prve sezone Divljih pčela došao je do svoga kraja. Vice Radonić, odnosno Zlatan, lik kojeg je utjelovio Pere Eranović, ubijen je u dramatičnom raspletu, a njegov odlazak izazvao je brojne reakcije gledatelja.

Iako je Vice mnoge živcirao, intrigirao i izazivao burne komentare, nema sumnje da je bio jedan od likova koji su obilježili sezonu. Lažni Vice iz Čilea, čovjek koji je skrivao pravi identitet i vodio opasnu igru, završio je tragično - ubio ga je Milan Čavka.

Vice, Divlje pčele
Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon emitiranja epizode, glumac Pere Eranović javio se obožavateljima u Facebook grupi posvećenoj seriji i napisao emotivnu objavu.

'Vice je došao do svoga kraja'

"Dragi ljudi, Vice je došao do svoga kraja", započeo je Eranović svoju objavu te zahvalio gledateljima na podršci i reakcijama tijekom proteklih mjeseci.

"Želim vam se svima zahvaliti na predivnih sedam mjeseci zabave. Strastvena ste publika, ponekad nemilosrdna, ali vrlo prisutna, što je nama glumcima jako važno", napisao je.

Vice, Divlje pčele
Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Dodao je i kako su ga gledatelji znali pošteno nasmijati, ali i iznenaditi koliko su se uživjeli u radnju serije.

"Znali ste me pošteno nasmijati, a pojedinci i zastrašiti svojom suživljenošću s radnjom serije da bih pomislio kako im je granica između fikcije i zbilje izbrisana."

Vice, Divlje pčele
Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Objasnio je kako je gradio lik Vice

Eranović se osvrnuo i na način na koji je stvarao lik koji je publici često išao na živce, ali ga istovremeno nisu mogli prestati pratiti.

"Znam da je Vice mnoge izuzetno živcirao, ali tim više mi je bilo zabavnije nositi njegova odijela", napisao je.

Glumac je otkrio da je oko njegova lika sve bilo promišljeno - od načina govora do ponašanja za stolom.

"Sve, baš sve oko njega je pomno promišljeno i posloženo; od književnog izgovora i uglađenosti, do prebacivanja na privatni imotski dijalekt", poručio je.

Tereza i Vice, Divlje pčele
Tereza i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Posebno je objasnio i Vicinu proždrljivost, koja nije bila slučajna.

"Budući da je nekoć bio sirotinja, činilo mi se zgodnim da mu otvorim apetit kad je već za bogataškim stolom pa vam, eto objašnjenja za njegovo 'žderanje'. Ne pokušavajte utrpati u usta cijelo kuhano jaje! Niste Vice!", našalio se glumac.

Vice i Tereza, Divlje pčele
Vice i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

'Žao mi je što ga nije stigla ruka pravde'

Iako je Vice morao platiti cijenu svojih postupaka, Eranović je priznao da mu je žao što njegov lik nije dočekao drukčiji kraj.

"Za kraj, žao mi je što ga, kad je već morao platiti, nije stigla ruka pravde nego ruka većeg zla, ali to je tako nekad i u životu kad se po rubu hoda", napisao je.

Upravo ta rečenica posebno je odjeknula među fanovima jer savršeno opisuje Vicinu sudbinu - čovjeka koji je dugo hodao po rubu, a na kraju ga nije sustigla pravda, nego još opasnija sila.

Vice Radonić, Divlje pčele
Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Navija za Ivicu i čeka drugu sezonu

Na kraju objave Eranović je poručio da će sada i sam postati gledatelj serije.

"Nastavite pratiti 'Pčele', ja se prebacujem među vas gledatelje i s vama jedva čekam drugu sezonu. Da se zna, navijam za Ivicu. Meni je taj lik tako drag", napisao je.

Objavu je završio u svom prepoznatljivom tonu:

"Voli vas vaš Pere. Odnosno Zlatan. Odnosno Vice."

Pere Eranović
Pere Eranović FOTO: Facebook

Vice je možda završio svoj put u Vrilu, ali po reakcijama gledatelja jasno je da će se njegov lik još dugo pamtiti kao jedan od najzanimljivijih i najkomentiranijih likova prve sezone 'Divljih pčela'.

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