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Divlje pčele

Glumac Vladimir Posavec-Tušek nakon 'Divljih pčela' glumi u još jednoj hit seriji, pogledajte trenutke sa seta

Poznati hrvatski glumac Vladimir Posavec-Tušek, jedno od najprepoznatljivijih lica regionalne glumačke scene, nedavno je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju koja na prvi pogled odaje dojam bezbrižnog ljetnog odmora

RTL.hr
12.06.2026 15:00

Sjedeći opušteno ispod šarenog suncobrana s avijatorskim naočalama i pogledom uprtim u kameru, glumac Vladimir Posavec-Tušek je zaintrigirao svoje pratitelje. Ipak, njegov duhovit opis i ključni detalji koji se naziru u pozadini otkrivaju da je riječ o kratkom predahu od snimanja nove sezone jedne od najiščekivanijih serija na Balkanu.

Pauza na snimanju 'Državnog službenika'

"Tropski Bar ili čuvaj kostim dok se ne vratim", napisao je Posavec-Tušek i tako otkrio da se nalazi u crnogorskom gradu Baru. Iako bi lokacija i sunčano vrijeme mogli navesti na pomisao o odmoru, hashtag #drzavnisluzbenik4 potvrđuje ono što su mnogi obožavatelji odmah prepoznali – glumac je na setu popularne kriminalističke serije 'Državni službenik' koja je dostupna na platformi Voyo.

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'Državni službenik' se od svoje prve sezone etablirao kao jedna od najgledanijih serija u regiji, prvenstveno jer je prva koja publici nudi uvid u rad i život agenata srpske Sigurnosno-informativne agencije (BIA) u kontekstu suvremenih geopolitičkih izazova. Četvrta sezona, čije se emitiranje očekuje tijekom 2026. godine, obećava najkompleksniju radnju do sada.

Vladimir glumi i u hrvatskoj hit seriji 'Divlje pčele' gdje tumači lik Ranka Badurine.

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