Glumačka postava 'Divljih pčela' zasjala u Sinju! Pogledajte fotografije s pretpremijere nove i uzbudljive serije

Najčitanije

Život na vagi Snežana iznenada napustila 'Život na vagi' netom prije vaganja!

Život na vagi Puknuo led između Dominika i trenera Ede, pale teške riječi zbog jednog poteza: 'Svi me gledaju s osudom, stalno se moram opravdavati!'

Život na vagi Slijedi vaganje, a Josipa poručuje: 'Sad sve ovisi o tome hoćemo li se udružiti'

Život na vagi Nova taktika plavog tima? Ante bez dlake na jeziku: 'Štrumpfovi su izašli iz šume i bore se, još uvijek su tu'