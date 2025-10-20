Glumačka postava 'Divljih pčela' zasjala u Sinju! Pogledajte fotografije s pretpremijere nove i uzbudljive serije

- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
1 / 10
'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!
U Sinju je održana svečana pretpremijera nove RTL-ove dramske serije 'Divlje pčele', snimane na autentičnim lokacijama Dalmatinske zagore. Brojni uzvanici, glumci i građani ispunili su Muzej Sinjske alke, gdje je u toploj i emotivnoj atmosferi prikazana prva epizoda serije. Večer je protekla u znaku emocija, pljeska i slavljenja nove velike televizijske priče, koja uskoro stiže na RTL i platformu Voyo.
'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!