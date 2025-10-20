Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Glumačka postava 'Divljih pčela' zasjala u Sinju! Pogledajte fotografije s pretpremijere nove i uzbudljive serije

U Sinju je održana svečana pretpremijera nove RTL-ove dramske serije 'Divlje pčele', snimane na autentičnim lokacijama Dalmatinske zagore. Brojni uzvanici, glumci i građani ispunili su Muzej Sinjske alke, gdje je u toploj i emotivnoj atmosferi prikazana prva epizoda serije. Večer je protekla u znaku emocija, pljeska i slavljenja nove velike televizijske priče, koja uskoro stiže na RTL i platformu Voyo.

RTL.hr
20.10.2025 14:57

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

Divlje pčele
Divlje pčele

Bili smo na pretpremijeri serije 'Divlje pčele'! 'Ova priča te vraća na to da je obitelj najbitnija'

Divlje pčele

Uskoro stižu 'Divlje pčele'! Nova RTL-ova serija koja otkriva tajne, strasti i zločin u malom selu

Moglo bi te zanimati

Uskoro stižu 'Divlje pčele'! Nova RTL-ova serija koja otkriva tajne, strasti i zločin u malom selu

U Sinju ekskluzivno predstavljena nova RTL-ova dramska serija 'Divlje pčele'!

Velika Gospa, Alka, arambašići! Glavna glumica RTL-ovih 'Divljih pčela' ima niz nagrada, obožava Sinj i otkriva kako se kao Slavonka snalazi u Splitu

Jelena Perčin blista na snimanju nove RTL-ove serije 'Divlje pčele' – pridružili joj se i poznati kolege!

Zavirite na set 'Divljih pčela'! Zanimljivi kostimi i svijet prošlih vremena kroz fotografije

Nevjerojatna transformacija Arije Rizvić! Glumica oduševila novim imidžom i kostimom za RTL-ovu seriju 'Divlje pčele'