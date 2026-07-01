Glumica Antonija Julija Blaće u podcastu 'Spill The Tea' o ulozi Luce: 'Vraća se partneru koji ju je prevario, a moje ja se buni - to nisam ja'

Šibenska glumica Antonija Julija Blaće u iskrenom razgovoru progovorila je o odrastanju uz braću, ljubavi prema pisanju, ali i o najvećem izazovu uloge Luce u seriji 'Divlje pčele'

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Zvijezda popularne serije 'Divlje pčele', glumica Antonija Julija Blaće, gostovala je u podcastu 'Spill the Tea' gdje je bez zadrške progovorila o izazovima svoje uloge, ali i otkrila brojne detalje iz privatnog života. Posebno se osvrnula na teške trenutke svog lika Luce, priznajući kako se i sama ponekad bunila protiv njezinih odluka te kako pronalazi ravnotežu između sebe i uloga koje tumači.

icon-expand Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Odrastanje uz braću i put do glume

Iako je danas Zagrepčanka, Antonija s ponosom ističe da je njezin pravi dom Šibenik, gdje se uvijek vraća. Odrasla je u jednom selu pored Šibenika kao "slobodna ptičica", a djetinjstvo su joj obilježila dva starija brata uz koja je, kako kaže, i sama postala "treći brat". "Tukli smo se, igrali smo se, svađali smo se, ali opet, čuvali su me na njihov način", prisjetila se Antonija. Njezin put do glume nije bio tipičan. Prije upisa na Akademiju dramske umjetnosti, završila je studij hrvatskog jezika i književnosti. Ljubav prema glumi, kaže, rodila se iz njezine navike promatranja ljudi. "Volim sjesti na kavu, promatrati ljude i upijati sunce. Nekako sam iz tog promatranja znala da to mogu, da mi je to blisko. Mislim da je to dio naše profesije", objasnila je.

icon-expand Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Luce je dobra duša, ali...

Publika obožava njezin lik Luce Matić u seriji "Divlje pčele", koju opisuje kao toplu i progresivnu ženu, "dobru dušu" koja je poveznica između svih ostalih likova. Ipak, priznala je da joj nije uvijek bilo lako opravdati njezine postupke, osobito one koji se kose s njezinim osobnim stavovima.

icon-expand Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Sukob s vlastitim likom

Najveći unutarnji sukob doživjela je kada se Luce, prema scenariju, odlučila vratiti partneru nakon što ju je prevario. To je odluka koju kao Antonija teško može razumjeti. "Moj lik je napisan da se vraća partneru koji ju je prevario. Ja sam se, na primjer, ljutila. Moje ja se buni, to nisam ja. To je uloga, tako da moramo razdvojiti to", iskreno je ispričala glumica te dodala kako je njezin posao pronaći put do lika i opravdati njegove odluke, čak i kada se s njima ne slaže. "Ne smiješ nikad reći da tvoj lik kaže ne ili da ne bi to htio. Moraš to onako negdje vrtiti i pronaći neki put", pojasnila je.

icon-expand Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

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